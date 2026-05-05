Spargel kann auch süß! Warum Sie das Edelgemüse ab sofort als Dessert essen sollten

Klassisch mit Sauce Hollandaise, herzhaft gegrillt oder leicht im Frühlingssalat: So kennen und lieben wir unser Saisongemüse. Doch wussten Sie, dass Spargel auch süß geht? Wir zeigen Ihnen die besten Spargel-Desserts, die Sie unbedingt ausprobieren müssen.
Egal ob grün, weiß oder violett: Die Spargelsaison ist das absolute Highlight für Foodies. Doch das edle Gemüse kann weit mehr als Beilage zu Schinken und Kartoffeln zu sein. Denn: Spargel kann auch süß! Was im ersten Moment schräg klingt, entpuppt sich als geniale Kombination. Die nussig-erdigen Nuancen des Stangengemüses harmonieren überraschend gut mit cremiger Schokolade, feiner Vanille oder frischen Beeren. Hier sind unsere Top-Rezepte für süßen Spargel.
Spargel-Carpaccio mit dunkler Schokoladencreme
Zutaten:
- 2 Stangen weißer Solospargel (unbedingt beste Qualität nutzen)
- 400 g frische Erdbeeren
- 400 g Crème fraîche
- 150 g dunkle Kuvertüre
Zubereitung:
- Die dunkle Kuvertüre in feine Stückchen brechen.
- Crème fraîche in einem Topf unter Rühren leicht erwärmen und die Kuvertüre hinzugeben.
- Rühren, bis eine glatte Schokoladenmasse entsteht. Diese für gut zwei Stunden in den Kühlschrank stellen, damit sie fest wird.
- Kurz vor dem Servieren den geschälten Spargel in hauchdünne Streifen schneiden (wie ein Carpaccio).
- Die kühle Schokocreme in Schälchen füllen, mit halbierten oder geviertelten Erdbeeren toppen und die Spargelstreifen elegant darauf anrichten.
Karamellisierter Spargel mit Erdbeeren und Eis
Zutaten:
- 200 g weißer Spargel
- 120 g Erdbeeren
- 20 g Butter
- 2 EL Zucker
- 2 EL Orangensaft
- 4 Kugeln feinstes Vanilleeis
- Eine Prise Salz
Zubereitung:
- Spargel schälen und schräg in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Erdbeeren waschen, putzen und vierteln oder achteln.
- Die Spargelstücke in wenig Wasser mit einer Prise Zucker und Salz kurz (!) bissfest kochen.
- In einer Pfanne die Butter schmelzen, den Zucker hinzugeben und karamellisieren lassen. Mit dem Orangensaft ablöschen und leicht einkochen (reduzieren) lassen.
- Den abgetropften Spargel in die Pfanne geben und im Orangen-Karamell schwenken.
- Die warmen, süßen Spargelstücke zusammen mit den Erdbeeren und dem Vanilleeis anrichten. Tipp: Mit etwas frischer Minze oder Zitronenmelisse garnieren!
Spargel Panna Cotta mit Erdbeer-Cointreau-Ragout
Zutaten:
- 130 g weißer Spargel
- 150 ml Milch & 400 ml Schlagobers
- 60 g Kristallzucker
- 5 Blatt Gelatine
Erdbeerragout:
- 200 g Erdbeeren
- 1 EL Zitronensaft & 1 EL Staubzucker
- 4 cl Cointreau (Orangenlikör)
- Frische Minze zur Deko
Zubereitung:
- Spargel schälen, klein schneiden und in der Milch weich garen. Alles fein pürieren und durch ein Haarsieb streichen (für die perfekte Cremigkeit).
- Diese "Spargelmilch" zusammen mit Schlagobers und Zucker erhitzen (nicht kochen), bis der Zucker gelöst ist.
- Gelatine in kaltem Wasser einweichen (ca. 5 Min). 2 EL der warmen Spargel-Sahne abnehmen, in einem extra Topf die ausgedrückte Gelatine darin auflösen und dann in die restliche Masse einrühren.
- Auf 5 Gläser aufteilen und für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank stellen.
- Für das Ragout: Die Hälfte der Erdbeeren mit Zitronensaft, Staubzucker und Cointreau pürieren. Die restlichen Erdbeeren klein schneiden und unterheben.
- Vor dem Servieren das fruchtige Ragout auf der festen Panna Cotta verteilen und mit einem Minzblatt krönen.
Grüne Spargel Crème brûlée
Zutaten:
- 400 ml Obers & 150 g Crème fraîche
- 250 g grüner Spargel (Holzige Enden entfernt, Spitzen für später beiseitelegen)
- 50 g feiner Zucker & 4 gehäufte TL weißer Zucker zum Flambieren
- 4 Eigelb (Größe M)
- 20 g Parmesan (fein gerieben)
- 0,5 TL Salz, Prise Muskatnuss, Prise Pfeffer, Abrieb einer halben Bio-Zitrone
Zubereitung:
- Obers mit den 50g Zucker, Salz, Pfeffer, Muskat und Zitronenabrieb aufkochen. Die grünen Spargelstücke (ohne Spitzen!) zugeben und 15 Minuten weichkochen. Abkühlen lassen.
- Die Masse im Mixer auf höchster Stufe glatt mixen und durch ein Sieb passieren.
- Eigelbe, Parmesan und Crème fraîche mit einem Schneebesen gründlich unter die Spargelsahne rühren.
- Backofen auf 120 Grad Umluft vorheizen. Die Masse in 4 ofenfeste Förmchen füllen. Die Förmchen in eine Auflaufform stellen und so viel warmes Wasser angießen, dass sie zu 2/3 im Wasser stehen (Wasserbad).
- Etwa 40 Minuten im Ofen stocken lassen. Danach auskühlen lassen und 2 Stunden in den Kühlschrank stellen.
- Kurz vor dem Servieren: Die rohen Spargelspitzen in einer heißen Pfanne mit Olivenöl, etwas Zucker und Salz karamellisieren.
- Etwas Zucker auf der Crème verteilen und mit dem Bunsenbrenner knusprig abflammen. Mit den gebratenen Spargelspitzen servieren.
Diese Rezepte beweisen: So überraschend gut schmeckt süßer Spargel.