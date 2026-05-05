Spargel kann auch süß! Warum Sie das Edelgemüse ab sofort als Dessert essen sollten

Spargel-Check: Grün, Weiß oder Violett - Welcher ist wirklich der gesündeste?

Die Spargelsaison in Österreich steht bald in den Startlöchern und wir können es kaum erwarten, dass das edle Gemüse auf unserem Teller landet. Aber Spargel ist nicht gleich Spargel. Die Sorten unterscheiden sich nicht nur optisch und geschmacklich, sondern auch in ihrem Nährstoffgehalt.