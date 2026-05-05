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Spargel kann auch süß! Warum Sie das Edelgemüse ab sofort als Dessert essen sollten
© Getty Images

Spargel-Nachtisch

Spargel kann auch süß! Warum Sie das Edelgemüse ab sofort als Dessert essen sollten

05.05.26, 12:45
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Klassisch mit Sauce Hollandaise, herzhaft gegrillt oder leicht im Frühlingssalat: So kennen und lieben wir unser Saisongemüse. Doch wussten Sie, dass Spargel auch süß geht? Wir zeigen Ihnen die besten Spargel-Desserts, die Sie unbedingt ausprobieren müssen. 

Egal ob grün, weiß oder violett: Die Spargelsaison ist das absolute Highlight für Foodies. Doch das edle Gemüse kann weit mehr als Beilage zu Schinken und Kartoffeln zu sein. Denn: Spargel kann auch süß! Was im ersten Moment schräg klingt, entpuppt sich als geniale Kombination. Die nussig-erdigen Nuancen des Stangengemüses harmonieren überraschend gut mit cremiger Schokolade, feiner Vanille oder frischen Beeren. Hier sind unsere Top-Rezepte für süßen Spargel.

Spargel-Carpaccio mit dunkler Schokoladencreme

Spargel kann auch süß! Warum Sie das Edelgemüse ab sofort als Dessert essen sollten
© Getty Images

Zutaten:

  • 2 Stangen weißer Solospargel (unbedingt beste Qualität nutzen)
  • 400 g frische Erdbeeren
  • 400 g Crème fraîche
  • 150 g dunkle Kuvertüre

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Zubereitung:

  1. Die dunkle Kuvertüre in feine Stückchen brechen.
  2. Crème fraîche in einem Topf unter Rühren leicht erwärmen und die Kuvertüre hinzugeben.
  3. Rühren, bis eine glatte Schokoladenmasse entsteht. Diese für gut zwei Stunden in den Kühlschrank stellen, damit sie fest wird.
  4. Kurz vor dem Servieren den geschälten Spargel in hauchdünne Streifen schneiden (wie ein Carpaccio).
  5. Die kühle Schokocreme in Schälchen füllen, mit halbierten oder geviertelten Erdbeeren toppen und die Spargelstreifen elegant darauf anrichten.

Karamellisierter Spargel mit Erdbeeren und Eis

Spargel kann auch süß! Warum Sie das Edelgemüse ab sofort als Dessert essen sollten
© Getty Images

Zutaten:

  • 200 g weißer Spargel
  • 120 g Erdbeeren
  • 20 g Butter
  • 2 EL Zucker
  • 2 EL Orangensaft
  • 4 Kugeln feinstes Vanilleeis
  • Eine Prise Salz

Zubereitung:

  1. Spargel schälen und schräg in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Erdbeeren waschen, putzen und vierteln oder achteln.
  2. Die Spargelstücke in wenig Wasser mit einer Prise Zucker und Salz kurz (!) bissfest kochen.
  3. In einer Pfanne die Butter schmelzen, den Zucker hinzugeben und karamellisieren lassen. Mit dem Orangensaft ablöschen und leicht einkochen (reduzieren) lassen.
  4. Den abgetropften Spargel in die Pfanne geben und im Orangen-Karamell schwenken.
  5. Die warmen, süßen Spargelstücke zusammen mit den Erdbeeren und dem Vanilleeis anrichten. Tipp: Mit etwas frischer Minze oder Zitronenmelisse garnieren!

Spargel Panna Cotta mit Erdbeer-Cointreau-Ragout

Spargel kann auch süß! Warum Sie das Edelgemüse ab sofort als Dessert essen sollten
© Getty Images

Zutaten:

  • 130 g weißer Spargel
  • 150 ml Milch & 400 ml Schlagobers
  • 60 g Kristallzucker
  • 5 Blatt Gelatine

Erdbeerragout:

  • 200 g Erdbeeren
  • 1 EL Zitronensaft & 1 EL Staubzucker
  • 4 cl Cointreau (Orangenlikör)
  • Frische Minze zur Deko

Zubereitung:

  1. Spargel schälen, klein schneiden und in der Milch weich garen. Alles fein pürieren und durch ein Haarsieb streichen (für die perfekte Cremigkeit).
  2. Diese "Spargelmilch" zusammen mit Schlagobers und Zucker erhitzen (nicht kochen), bis der Zucker gelöst ist.
  3. Gelatine in kaltem Wasser einweichen (ca. 5 Min). 2 EL der warmen Spargel-Sahne abnehmen, in einem extra Topf die ausgedrückte Gelatine darin auflösen und dann in die restliche Masse einrühren.
  4. Auf 5 Gläser aufteilen und für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank stellen.
  5. Für das Ragout: Die Hälfte der Erdbeeren mit Zitronensaft, Staubzucker und Cointreau pürieren. Die restlichen Erdbeeren klein schneiden und unterheben.
  6. Vor dem Servieren das fruchtige Ragout auf der festen Panna Cotta verteilen und mit einem Minzblatt krönen.

Grüne Spargel Crème brûlée

Spargel kann auch süß! Warum Sie das Edelgemüse ab sofort als Dessert essen sollten
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Zutaten:

  • 400 ml Obers & 150 g Crème fraîche
  • 250 g grüner Spargel (Holzige Enden entfernt, Spitzen für später beiseitelegen)
  • 50 g feiner Zucker & 4 gehäufte TL weißer Zucker zum Flambieren
  • 4 Eigelb (Größe M)
  • 20 g Parmesan (fein gerieben)
  • 0,5 TL Salz, Prise Muskatnuss, Prise Pfeffer, Abrieb einer halben Bio-Zitrone

Zubereitung:

  1. Obers mit den 50g Zucker, Salz, Pfeffer, Muskat und Zitronenabrieb aufkochen. Die grünen Spargelstücke (ohne Spitzen!) zugeben und 15 Minuten weichkochen. Abkühlen lassen.
  2. Die Masse im Mixer auf höchster Stufe glatt mixen und durch ein Sieb passieren.
  3. Eigelbe, Parmesan und Crème fraîche mit einem Schneebesen gründlich unter die Spargelsahne rühren.
  4. Backofen auf 120 Grad Umluft vorheizen. Die Masse in 4 ofenfeste Förmchen füllen. Die Förmchen in eine Auflaufform stellen und so viel warmes Wasser angießen, dass sie zu 2/3 im Wasser stehen (Wasserbad).
  5. Etwa 40 Minuten im Ofen stocken lassen. Danach auskühlen lassen und 2 Stunden in den Kühlschrank stellen.
  6. Kurz vor dem Servieren: Die rohen Spargelspitzen in einer heißen Pfanne mit Olivenöl, etwas Zucker und Salz karamellisieren.
  7. Etwas Zucker auf der Crème verteilen und mit dem Bunsenbrenner knusprig abflammen. Mit den gebratenen Spargelspitzen servieren.

Diese Rezepte beweisen: So überraschend gut schmeckt süßer Spargel.

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