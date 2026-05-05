Pink Rocket: Eskimo launcht ESC-Eis

Wien steht im Mai 2026 ganz im Zeichen des Eurovision Song Contest. Während in der Stadthalle die Acts um den Sieg kämpfen, sorgt Eskimo draußen für die wohl süßeste Abkühlung des Sommers. Als offizieller Eispartner des ESC bringt die Marke mit „Pink Rocket“ ein neues Wassereis auf den Markt.

Knallig pink, fruchtig und gemacht für große Showmomente: Pink Rocket ist das neue Wassereis in der Geschmacksrichtung Pink Lemonade – eine Mischung aus Himbeere und Zitrone, die genau den Nerv des ESC-Sommers treffen soll. Das Produkt ist dabei mehr als nur ein klassisches Eis: Es versteht sich als Lifestyle-Snack für lange Nächte voller Musik, Emotionen und Public Viewing.

Erhältlich ist Pink Rocket österreichweit im Handel sowie bei allen Eskimo-Verkaufsstellen rund um die ESC-Events.

© Eskimo

Maximale ESC-Experience

Damit niemand auf Abkühlung verzichten muss, ist Eskimo mit 14 Verkaufsständen an den wichtigsten Hotspots vertreten – darunter die Wiener Stadthalle, der Rathausplatz und der Märzpark. Ergänzt wird das Ganze durch mobile Verkaufsteams, die direkt in den Fan-Zonen unterwegs sind.

So wird Pink Rocket nicht nur verkauft, sondern sichtbar ins Event integriert – als farbenfroher Eyecatcher zwischen Musik, Menschenmengen und ESC-Euphorie.

© Raphael Mittendorfer

Social Media Stars

Für zusätzliche Reichweite sorgen zwei bekannte Social-Media-Gesichter: Michi Skopek (@michi_skopek) und Hanna Niedrist (@austriasginger) begleiten den ESC als offizielle Markenbotschafter und liefern exklusive Behind-the-Scenes-Eindrücke.