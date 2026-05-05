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ESC-Voting: Wer soll den Songcontest gewinnen?
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ESC-Voting: Wer soll den Songcontest gewinnen?

05.05.26, 09:30
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Wer wird das Rennen machen, wenn die 70. Ausgabe des "Eurovision Song Contest" ab dem 12. Mai in Wien über die Bühne geht und am 16. Mai im großen Finale mündet?

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Ganze 35 Länder sind dabei, doch es gibt auch Boykotts: Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island sind dieses Jahr nicht dabei, weil Israel mitmachen darf. Dafür gibt es ein Comeback für Bulgarien, Rumänien und Moldau. 

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Doch welches Land wird den Sieg für nächstes Jahr mit nach Hause nehmen? Stimmen Sie jetzt gleich oben für ihren Lieblingsact ab!

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