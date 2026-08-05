Musik
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Austropop-Hammer

oe24-Konzert: Nikotin rockt die Wiener Arena

Thomas Zeidler-Künz
von
Sänger mit Sonnenbrille und Mikrofon auf rot beleuchteter Bühne greift zur Kamera.
© Zeidler
Am 5. September hält der "Kaiser von Österreich" in der Wiener Arena Hof. oe24 präsentiert das Hit-Konzert von heißem Austropop-Durchstarter Nikotin.
OE24 auf Google bevorzugen

Platz 24 beim ESC hätte er mit der Hymne "Unsterblich" wohl auch geschafft, aber Österreich hatte sich ja für Cosmo entschieden. Jetzt legt der coole Austropop-Durchstarter Nikotin wieder los. Mit dem neuen Hit "Kugelsicher" und seinem bis dato größten Wien-Konzert. Am 5. September holt oe24 den "neuen Falco" in die Wiener Arena. Die Tickets für das Austropop-Happening gibt’s bei oeticket und ticket24.at

Nikotin am 5. live in der Wiener Arena

Auch interessant

Michael Patrick Kelly: vergoldetes Heimspiel in Wien

Jetzt ist es fix: Helene Fischer legt in Schladming drauf

Jetzt startet der Ticket-Run auf Helene Fischer

Ein Musiker mit Gitarre und Sonnenbrille singt auf einer Bühne ins Mikrofon.
Nikotin gilt als eine der heißesten Aktien des Austropop. © Thomas Zeidler

Nikotin gilt seit seinem Kulthit "1010", bei dem 2023 ja auch Richard Lugner selig im Video mitrockte, als eine der heißesten Aktien des Austropop. Freche Pop- und Video-Hits wie "Kaiser von Österreich", wo er ja auch Sisi zur Pistole greifen ließ, "Rosa Schnee" oder "Goldener Traum" inklusive. Damit rockte er sich schon ins Vorprogramm von Robbie Williams, Seiler und Speer oder bis zum Donauinselfest.

Sänger mit Sonnenbrille und Leopardenmantel performt auf einer Bühne mit Schlagzeug im Hintergrund.
Jedes Konzert ein Happening. Nikotin sorgt für Stimmung. © Thomas Zeidler

Jetzt legt er mit der spannenden Wien-Show nach und einem großen Versprechen: "Bei mir passiert etwas auf der Bühne. Wie eine Zündschnur. Dazu muss man auch ein bisschen provozieren und anecken. Musik ohne Kanten ist ja langweilig!"

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Chris Norman und Nena begeistern in Bad Hofgastein

Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zum Frequency Festival

Österreich-Hammer bei RAF-Camora-Tour

One Love Festival liefert die Jamaica-Vibes

oe24-Konzert: Nikotin rockt die Wiener Arena

Jetzt ist es fix: Helene Fischer legt in Schladming drauf

Jetzt startet der Ticket-Run auf Helene Fischer

Pizzera über seinen "Nazi"-Song: "Nichts fürs Radio, aber zum Nachdenken!"

Bibiza rockt den Donaukanal und die Charts

Michael Patrick Kelly: vergoldetes Heimspiel in Wien