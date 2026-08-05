oe24-Konzert: Nikotin rockt die Wiener Arena

Am 5. September hält der "Kaiser von Österreich" in der Wiener Arena Hof. oe24 präsentiert das Hit-Konzert von heißem Austropop-Durchstarter Nikotin.

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Platz 24 beim ESC hätte er mit der Hymne "Unsterblich" wohl auch geschafft, aber Österreich hatte sich ja für Cosmo entschieden. Jetzt legt der coole Austropop-Durchstarter Nikotin wieder los. Mit dem neuen Hit "Kugelsicher" und seinem bis dato größten Wien-Konzert. Am 5. September holt oe24 den "neuen Falco" in die Wiener Arena. Die Tickets für das Austropop-Happening gibt’s bei oeticket und ticket24.at

Nikotin am 5. live in der Wiener Arena

Nikotin gilt als eine der heißesten Aktien des Austropop. © Thomas Zeidler

Nikotin gilt seit seinem Kulthit "1010", bei dem 2023 ja auch Richard Lugner selig im Video mitrockte, als eine der heißesten Aktien des Austropop. Freche Pop- und Video-Hits wie "Kaiser von Österreich", wo er ja auch Sisi zur Pistole greifen ließ, "Rosa Schnee" oder "Goldener Traum" inklusive. Damit rockte er sich schon ins Vorprogramm von Robbie Williams, Seiler und Speer oder bis zum Donauinselfest.

Jedes Konzert ein Happening. Nikotin sorgt für Stimmung. © Thomas Zeidler

Jetzt legt er mit der spannenden Wien-Show nach und einem großen Versprechen: "Bei mir passiert etwas auf der Bühne. Wie eine Zündschnur. Dazu muss man auch ein bisschen provozieren und anecken. Musik ohne Kanten ist ja langweilig!"