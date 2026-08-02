Österreich-Hammer bei RAF-Camora-Tour

Für die "Palmen aus Plastik"-Jubiläumstour haben RAF Camora und Bonez MC zusätzliche Konzerte angekündigt. Bei der ersten Ankündigung fehlte Wien. Doch nun gibt es eine richtige Überraschung.

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Die Tickets zur "Palmen aus Plastik"-Jubiläumstour waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Es wurden danach zusätzliche Shows in Frankfurt und München angekündigt. Wien fehlte, zum Ärger vieler Fans. Doch nun haben RAF Camora und Bonez MC eine richtige Überraschung für ihre österreichischen Fans.

Wie RAF Camora auf Instagram verkündet, wird es in Wien und Graz jeweils ein zusätzliches Konzert geben. Er schreibt: "An alle in Wien, die ich liebe und vor drei Wochen kein Ticket mehr bekommen haben. (Trotz Flinkheit). Vienna kennt mein Goal für 2028, allerdings haben Bonez & ich uns dafür entschieden, euch nicht so lange warten zu lassen." Und kündigt an: "Also hiermit offiziell: Wir packen zwei Österreich-Termine für die PAP TOUR 2026 dazu!"

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Am 27. November 2026 steigt in der Wiener Stadthalle und am 30. November 2026 in der Messe Graz die Zusatzshows. Der Verkauf startet am kommenden Dienstag, den 4. August 2026, um 12 Uhr.

Während Frankfurt und München über neue Termine jubeln dürfen, bekommt Bonez MC im kommenden Sommer außerdem ein großes Open Air in seiner Heimat Hamburg. Auch Berlin darf sich über eine weitere Show freuen.