Robbie Williams rockt ganz knapp an Österreich vorbei

Konzertflaute in Österreich. Dafür geht’s im grenznahen Bratislava rund. Am Samstag spielt Robbie Williams beim "Lovestream Festival" auf. Auch Bebe Rexha und David Guetta werden dort erwartet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Montag brachte Tom Jones Mörbisch zum Schwärmen. Vom 20. bis 22. August gibt’s über 70 Topstars wie Kraftklub, Lorde oder Twenty One Pilots am Frequency Festival in St. Pölten und am 22. August hält Maestro Andrea Bocelli im Happel Stadion Hof. Doch sonst herrscht im August in Österreich, was echte Top-Konzerte angeht, eher Flaute. Selbst Robbie Williams, der ja sein rot-weiß-rotes Herz immer gerne in die Welt hinaus trägt („Ikk liebe Östarreik. Das einzige Land, wo ich noch als Weltstar gelte!“) macht diesmal überraschenderweise einen Bogen um uns und spielt nur im grenznahen Bratislava auf!

Schräg: Robbie liebt Österreich - spielt aber nur in Bratislava

Robbie Williams zündet am Samstag seine Hit-Show "Britpop" in Bratislava. © Thomas Zeidler

Am Samstag (8. August) zündet Robbie dort beim "Lovestream Festival" seine Hit-Show "Britpop" und hat dabei am historischen Flugplatz Vajnory auch gleich Chart-Kracher wie Leony ("Remedy") und Sophie Ellis-Bextor ("Murder On The Dancefloor") im Vorprogramm mit dabei. Alle Hits – von "Let Me Entertain You" bis "Angels", bunte Kostüme und flotte Sprüche („Das ist mein Arsch!“) ja sowieso.

Robbie Williams liefert bunte Kostüm- und Hit-Revue. © Thomas Zeidler

Über 40.000 Fans werden erwartet. Wohl auch Tausende aus dem grenznahen Österreich. Das Festivalgelände ist ja keine Autostunde von Wien entfernt. Für spätentschlossene gibt es sogar noch Restkarten!

Robbie Williams will in Bratislava auch wieder seine Kinder zeigen. © YouTube

Spannend: Neben Robbie, der auch wieder die Fotos seiner süßen Kinder zeigen will, konnte das dreitägige "Lovestream Festival" auch Bebe Rexha (Freitag) und DJ-Legende David Guetta (Sonntag) als Headliner verpflichten. Also weitere Topstars, die es diese Sommer nicht nach Österreich schaffen.