International
TV
E-Paper
Immo
Stars

Konzerthit der Woche

Robbie Williams rockt ganz knapp an Österreich vorbei

Thomas Zeidler-Künz
von
Mann mit Tattoos singt auf einer Bühne im Nebel in weißem Unterhemd und Hose.
© Thomas Zeidler
Konzertflaute in Österreich. Dafür geht’s im grenznahen Bratislava rund. Am Samstag spielt Robbie Williams beim "Lovestream Festival" auf. Auch Bebe Rexha und David Guetta werden dort erwartet.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Montag brachte Tom Jones Mörbisch zum Schwärmen. Vom 20. bis 22. August gibt’s über 70 Topstars wie Kraftklub, Lorde oder Twenty One Pilots am Frequency Festival in St. Pölten und am 22. August hält Maestro Andrea Bocelli im Happel Stadion Hof. Doch sonst herrscht im August in Österreich, was echte Top-Konzerte angeht, eher Flaute. Selbst Robbie Williams, der ja sein rot-weiß-rotes Herz immer gerne in die Welt hinaus trägt („Ikk liebe Östarreik. Das einzige Land, wo ich noch als Weltstar gelte!“) macht diesmal überraschenderweise einen Bogen um uns und spielt nur im grenznahen Bratislava auf!

Schräg: Robbie liebt Österreich - spielt aber nur in Bratislava

Auch interessant

oe24-Konzert: Nikotin rockt die Wiener Arena

Michael Patrick Kelly: vergoldetes Heimspiel in Wien

Jetzt ist es fix: Helene Fischer legt in Schladming drauf

Ein Sänger in rotem Outfit performt energisch auf der Bühne mit Tänzerinnen im Hintergrund.
Robbie Williams zündet am Samstag seine Hit-Show "Britpop" in Bratislava. © Thomas Zeidler

Am Samstag (8. August) zündet Robbie dort beim "Lovestream Festival" seine Hit-Show "Britpop" und hat dabei am historischen Flugplatz Vajnory auch gleich Chart-Kracher wie Leony ("Remedy") und Sophie Ellis-Bextor ("Murder On The Dancefloor") im Vorprogramm mit dabei. Alle Hits – von "Let Me Entertain You" bis "Angels", bunte Kostüme und flotte Sprüche („Das ist mein Arsch!“) ja sowieso.

Robbie Williams singt im roten Fellmantel auf der Bühne, begleitet von Tänzerinnen.
Robbie Williams liefert bunte  Kostüm- und Hit-Revue. © Thomas Zeidler

Über 40.000 Fans werden erwartet. Wohl auch Tausende aus dem grenznahen Österreich. Das Festivalgelände ist ja keine Autostunde von Wien entfernt. Für spätentschlossene gibt es sogar noch Restkarten!

Robbie Williams singt auf einer großen, bunt beleuchteten Konzertbühne vor großem Publikum.
Robbie Williams will in Bratislava auch wieder seine Kinder zeigen. © YouTube

Spannend: Neben Robbie, der auch wieder die Fotos seiner süßen Kinder zeigen will,  konnte das dreitägige "Lovestream Festival" auch Bebe Rexha (Freitag) und DJ-Legende David Guetta (Sonntag) als Headliner verpflichten. Also weitere Topstars, die es diese Sommer nicht nach Österreich schaffen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Rätsel um die Cheops-Pyramide endlich gelöst

Nach Lawinenabgang in Lech: Alpinpolizei ermittelt

Psycho-Drama um Promi-Blogger Perez Hilton

Zyperns Banken wieder geöffnet

Pitt & Jolie: Millionen-Streit geht in die nächste Runde

So cool meldet sich Ted Lasso ist zurück

Robbie Williams rockt ganz knapp an Österreich vorbei

Vater prügelte 14-jährige Tochter krankenhausreif

Baby-Glück bei Hamilton! Auch Kim Kardashian schmilzt dahin

Internationale Aids-Konferenz in Wien