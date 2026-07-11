Hype: Hunderte Kinder in Peru heißen jetzt Haaland

Obwohl sich Peru nicht für die WM qualifizieren konnte, ist das Land im Fußballfieber. Ein neuer Trend sorgt nun für Aufsehen: Hunderte Kinder tragen dort den Namen Haaland.

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Das Viertelfinale Norwegen gegen England findet heute um 23:00 Uhr statt (live auf ServusTV und hier im Liveticker). Die peruanische Meldebehörde vermeldete nun einen regelrechten Haaland-Hype im Land. Mittlerweile tragen 468 Kinder den Nachnamen des norwegischen Torjägers als Vornamen, weitere 91 Babys wurden sogar auf den Namen Erling Haaland registriert.

Haaland ist für Peruaner Inspiration

Behördensprecher Ivan Torres bestätigte den Trend gegenüber dem Sender "Panamericana Television" und erklärte: "Fußballstars dienen den Peruanern als Inspiration, ihre Kinder mit diesen Namen registrieren zu lassen. Haaland ist auch Peruaner."

Lange Tradition der Namensgeber

Der Trend, Kinder nach Fußballgrößen zu benennen, hat in Peru eine lange Tradition. So tragen aktuell 3.402 Personen den Namen Messi, bei 292 von ihnen handelt es sich sogar um den vollen Namen Lionel Messi. Auch Cristiano Ronaldo kommt auf 1.185 Namensvettern, Lamine Yamal auf 1.241. Den Spitzenwert unter den Stars erreicht der Brasilianer Neymar, dessen Name von 33.809 Menschen in Peru getragen wird.

Haaland als sportliches Vorbild

Der frühere Red-Bull-Salzburg-Profi ist bei diesem Turnier der größte Trumpf für die Norweger. Mit bisher sieben erzielten Toren reißt sein Auftreten die Mannschaft und die Fans in der Heimat mit. Haaland selbst zeigte sich von dem großen Turnier beeindruckt und gab an, sich "manchmal kneifen" zu müssen, um zu realisieren, "wie groß das alles wirklich ist". Vor dem Spiel gegen die Tuchel-Elf betonte er: "Wir spielen mit mehr Persönlichkeit."