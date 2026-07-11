Norwegen-Trainer kritisiert Haaland vor England-Spiel

Norwegen surft bei der WM auf einer Erfolgswelle. Doch vor dem Viertelfinale sorgt Teamchef Stale Solbakken plötzlich mit Kritik an Stürmerstar Erling Haaland für großes Aufsehen.

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Das norwegische Überraschungsteam trifft heute im WM-Viertelfinale auf England (23 Uhr auf ServusTV und im oe24-LIVETICKER). Erstmals in der Geschichte steht das Land in dieser Turnierphase, nicht zuletzt dank Erling Braut Haaland. Der 25-jährige Top-Torjäger von Manchester City traf in vier WM-Einsätzen bereits siebenmal und schoss sein Team zuletzt mit einem Doppelpack beim 2:1 gegen Brasilien eine Runde weiter. Nur der 39-jährige Lionel Messi und der 27-jährige Kylian Mbappé haben im laufenden Turnier ein Tor mehr erzielt.

Kritik an der Trainingsleistung

Auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden K.-o.-Spiel ließ Nationaltrainer Stale Solbakken jedoch durchblicken, dass er mit Haalands Leistungen in den Trainingseinheiten – im Gegensatz zum Spiel – nicht vollends zufrieden ist. Angesprochen auf die Trefferquote des Stürmers erklärte der 58-Jährige: "Der Hunger ist nicht so groß im Training. Das war in einigen Einheiten so, wenn ich ehrlich bin." Trotz eines Schmunzelns des Trainers scheint ein Fünkchen Wahrheit in der Aussage zu stecken.

Als Grund für die Zurückhaltung sieht der Coach die extremen Wetterverhältnisse in Miami. Bei rund 36 Grad und sehr hoher Luftfeuchtigkeit hat Solbakken die Belastung deutlich reduziert und einen zusätzlichen freien Tag zur Regeneration eingeplant. "Wir haben sehr leicht trainiert. Es waren taktische Einheiten mit niedrigem Tempo. Die Einheiten waren außerdem kürzer", sagte der Trainer. Das klare Ziel: Die Mannschaft soll gegen die Engländer möglichst frisch auflaufen.

Bedeutung für ganz Norwegen

Trotz des kleinen Seitenhiebs bleibt Haaland im direkten Torjäger-Duell mit Harry Kane der große Hoffnungsträger. "Es ist kein Geheimnis, dass die beiden die Matchwinner für ihr Team sind", erklärte Solbakken, der das Aufeinandertreffen aber nicht nur auf die beiden Stars reduzieren will. Für das fußballerisch eher kleine Norwegen hat das Spiel eine enorme Bedeutung: "Ganz Norwegen freut sich auf das Spiel. Das bringt das Land zusammen. Vielleicht passiert so etwas nie wieder", betonte der Coach. Auch der norwegische Kronprinz Haakon hat sein Kommen bereits angekündigt.