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Geniale Parodie

Gernot Kulis macht sich über Infantino lustig

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von
Gernot Kulis als Infantino.
© NurPhoto via Getty Images
Fast die ganze Welt macht sich inzwischen über den FIFA-Präsidenten Infantino lustig - der Comedian und Ö3-Callboy liefert aber die bis jetzt womöglich authentischste Parodie des Schweizers.
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Gianni Infantino, dieses Mal "Money" Infantino, hält in dem lustigen Video eine Rede an die Fußballfans. Akzent, Gestik und vor allem der Haar-Style sitzen perfekt. Noch realistischer wird die Parodie wo Kulis über offensichtlich verwerfliche Aktionen wie die Rücknahme der roten Karte des US-Spielers Bolagun durch den Anruf Trumps redet, als wäre es unbedeutend - wie in echt bei Infantino tatsächlich...

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Am Ende ist es fast schon traurig, dass die Parodie der Realität so nahe kommt. Schlussendlich ist das aber auch der unglaublichen Schauspielkunst von Gernot Kulis geschuldet.

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