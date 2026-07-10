Tränen-Drama um Belgiens Goalie-Legende Courtois

Ausgerechnet gegen Spanien musste der vermutlich beste Torhüter der Welt im WM-Viertelfinale ausgewechselt werden. Bitter, denn damit ist er nicht der einzige Star, der den Belgiern fehlte um das schlussendliche 2:1 der Spanier zu drehen.

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Im wichtigsten Spiel der Belgier überhaupt fällt Courtois aus. Das Spiel, das beweisen soll, dass die "goldene Generation" Belgiens, doch nicht so ein Flop ist, wie viele behaupten. Unzählige Turniere vermasselte man schon und enttäuschte die Fans zu Hause schon gut seit einem Jahrzehnt.

Mutmaßen über die Verletzung

Kurz vor der Trinkpause der zweiten Hälfte soll sich Courtois verletzt haben. Die genau Ursache ist noch nicht bekannt. Im ORF, der das Spiel überträgt, vermutet man eine Oberschenkelverletzung. Statt dem Real-Keeper kam Senne Lammens, der bei Manchester United Stammgoalie ist.

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Verletzungspech der Belgier

Belgien plagt das Pech im Allgemeinen: Beim Aufwärmen verletzt sich Kapitän Youri Tielemans und nach dem Torhüter muss auch De Bruyne vom Platz. Kurz darauf fällt der Siegestreffer der Spanier. Ob Courtois bei der nächsten WM zum Einsatz kommt, ist mehr als fraglich, immerhin ist schon 34 Jahre alt.