Verletzungs-Schock
Tränen-Drama um Belgiens Goalie-Legende Courtois
Im wichtigsten Spiel der Belgier überhaupt fällt Courtois aus. Das Spiel, das beweisen soll, dass die "goldene Generation" Belgiens, doch nicht so ein Flop ist, wie viele behaupten. Unzählige Turniere vermasselte man schon und enttäuschte die Fans zu Hause schon gut seit einem Jahrzehnt.
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Mutmaßen über die Verletzung
Kurz vor der Trinkpause der zweiten Hälfte soll sich Courtois verletzt haben. Die genau Ursache ist noch nicht bekannt. Im ORF, der das Spiel überträgt, vermutet man eine Oberschenkelverletzung. Statt dem Real-Keeper kam Senne Lammens, der bei Manchester United Stammgoalie ist.
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Verletzungspech der Belgier
Belgien plagt das Pech im Allgemeinen: Beim Aufwärmen verletzt sich Kapitän Youri Tielemans und nach dem Torhüter muss auch De Bruyne vom Platz. Kurz darauf fällt der Siegestreffer der Spanier. Ob Courtois bei der nächsten WM zum Einsatz kommt, ist mehr als fraglich, immerhin ist schon 34 Jahre alt.
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