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Shakira schwärmt über Mbappe-Geste

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Shakira und Mbappe scheinen einen guten Draht zu haben.
© Billboard via Getty Images
In einem Social Media Beitrag spricht Shakira über den französischen Star Mbappe. Der soll der Pop-Sängerin eine besondere Ehre erwiesen haben.
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Am Weg zum Spiel von Frankreich gegen Marokko nimmt die kolumbianische Songschreiberin ein Video mit einem breiten Grinsen für ihre Fans auf.

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Aufgeregt teilt Shakira einen Fun-Fact mit ihrer Community: Der erste Spieler, der für den Dreh ihres WM-Songs "Dai Dai" zugesagt hatte, war Mbappe. "Kylian, ich bin die für immer dankbar, vielen lieben Dank", bedankt sie sich beim Star der Les Bleus.

Frankreich gewann im Nachhinein des Videos schließlich 2:0 gegen Marokko. Auch hier zeigte der Shakira-Liebling Mbappe mit einem Tor und einer weiteren Vorlage groß auf.

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