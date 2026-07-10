Shakira schwärmt über Mbappe-Geste

In einem Social Media Beitrag spricht Shakira über den französischen Star Mbappe. Der soll der Pop-Sängerin eine besondere Ehre erwiesen haben.

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Am Weg zum Spiel von Frankreich gegen Marokko nimmt die kolumbianische Songschreiberin ein Video mit einem breiten Grinsen für ihre Fans auf.

Aufgeregt teilt Shakira einen Fun-Fact mit ihrer Community: Der erste Spieler, der für den Dreh ihres WM-Songs "Dai Dai" zugesagt hatte, war Mbappe. "Kylian, ich bin die für immer dankbar, vielen lieben Dank", bedankt sie sich beim Star der Les Bleus.

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Frankreich gewann im Nachhinein des Videos schließlich 2:0 gegen Marokko. Auch hier zeigte der Shakira-Liebling Mbappe mit einem Tor und einer weiteren Vorlage groß auf.