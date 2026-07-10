Forscher benennt DIESES Tier nach Kult-Goalie Vozinha

Josimar José Évora Dias, besser bekannt als Vozinha, hat sich während der WM als Goalie-Held von Kap Verde in die Herzen der Fußball-Fans gespielt. Jetzt wird auch schon ein Tier nach ihm benannt.

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Vozinha ist der ultimative Held der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Der Torhüter von Sensations-Team Kap Verde ließ seine Gegner aus Spanien, Uruguay oder Argentinien mit seinen Paraden verzweifeln.

Mit 40 Jahren ist der Goalie nun ohne Verein, könnte aber einen Mega-Deal landen. Berichten zufolge soll sogar Messi-Klub Inter Miami Interesse an ihm haben.

Zurück in seiner Heimat wurde er mit dem restlichen Team feierlich empfangen. Danach genießt er die Auszeit mit einer Runde am Jetski. Von Vertragsverhandlungen keine Spur.

Hype um Kult-Keeper

Doch nicht nur das. Wie groß der Hype um den Keeper ist, zeigt auch die Aktion eines spanischen Forschers. Meeresbiologe Jesus Ortea hat vor Kurzem eine neue Meeresschnecken-Art entdeckt und kurzerhand nach Vozinha benannt.

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Eine ungewöhnliche Ehre, die umso passender ist, denn in seiner langen Profi-Laufbahn war Vozinha wohl nur wahren Insidern ein Begriff. Die rötlich gefärbte Meeres-Nacktschnecke hört nun auf den Namen "Aldisa vozinhai", übersetzt heißt das Vozinhas Meeresschnecke und ist vier Millimeter groß und in der Karibik beheimatet.

Für Ortea war die Namensgebung auch ein Dank an die Menschen von Kap Verde, wo er 2023 selbst mit einer Umweltverdienstmedaille ausgezeichnet wurde.