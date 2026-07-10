Last-Minute WM-Tickets: 7.380 bis 11 Mio. Dollar

Ein Ticket für das Fußball-WM-Finale? Unmöglich ist das rund eine Woche vor dem Endspiel im MetLife Stadium in East Rutherford/New Jersey nicht. Dafür muss man aber sehr tief in die Tasche greifen.

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Die FIFA hatte am Freitag fast 1.200 Tickets der Kategorie 2 zum Preis von jeweils 7.380 US-Dollar (etwa 6.450 Euro) für das Endspiel am 19. Juli im Angebot.

Verschiedene Kategorien

Wie Nachrichtenagentur AP berichtet, standen auf der Last-Minute-Ticketverkaufsseite der FIFA, auf der das Spiel zeitweise als ausverkauft gelistet war, 1.178 Plätze in fünf Blöcken des Oberrangs entlang der Seitenlinien zur Verfügung. Der Weltverband verkaufte außerdem 68 Tickets der Kategorie 1 in den vorderen Reihen des Unterrangs - und das zu Preisen zwischen 19.995 und 32.970 US-Dollar. Wer noch mehr für sein teures Vergnügen ausgeben wollte, konnte in speziellen Lounge-Bereichen einen Platz für 34.500 oder 32.500 Dollar kaufen - inklusive Speisen und Getränke.

Am Zweitmarkt geht es in die Millionen

Wiederverkaufstickets für das Finale waren laut AP auf dem Marktplatz der FIFA zu Preisen zwischen 7.440,50 und sagenhaften 11.499.998,85 US-Dollar erhältlich. Die FIFA reguliert den Preis der Tickets bei dieser WM auf dem Zweitmarkt nicht; der Verkäufer kann ihn frei festlegen. Das erklärt die horrenden Summen, die mitunter aufgerufen werden. Der Weltverband profitiert allerdings vom Verkauf einer Karte auf dieser Plattform - und das sogar gleich doppelt. Sowohl vom Verkäufer als auch vom Käufer kassiert er pro Ticket eine Gebühr von jeweils 15 Prozent.