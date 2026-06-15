WM-Held
"Neuer von Kap Verde": Alle feiern Vozinha
Wer auf ein Remis zwischen WM-Neuling Kap Verde und Spanien getippt hat, kann sich gerade über einen wahren Geldregen freuen. Denn alles andere als ein Sieg des amtierenden Europameisters war im Vorfeld als riesige Sensation gehandelt worden, diese ist allerdings am Montag Wirklichkeit geworden.
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Denn der afrikanische Inselstaat hat den Iberern ein unglaubliches 0:0-Unentschieden abgerungen. Am Ende des Spiels hatte man sogar noch die Chance auf das ganz große WM-Wunder.
Mann des Spiels war aber Josimar José Évora Dias, besser bekannt als "Vozinha". Der 40-jährige Torhüter des Inselstaates, der für seine kreolische, portugiesisch-afrikanische Kultur und atemberaubende Strände bekannt ist, hat der Welt bewiesen, dass man auf Kap Verde nicht nur einen traumhaften Urlaub verbringen kann, sondern auch erfolgreich Fußball gespielt wird.
Vozinha schreibt Geschichte
Doch mit seiner unglaublichen Leistung machte der Mann, der nach dem Spiel sogar Tränen in den Augen hatte, gleich Geschichte. Er ist nun offiziell der älteste Torhüter bei einer WM, der in einem Spiel kein Gegentor kassierte.
Vozinha ist ein wahrer Weltenbummler, spielte in seiner Karriere unter anderem in Angola, Moldawien und Zypern und steht derzeit beim portugiesischen Zweitligisten GD Chaves unter Vertrag. Mit seinen Paraden ließ er die spanischen Star-Kicker verzweifeln.
Die Welt feierte den 1,89-Meter-Giganten, der bei der WM-Premiere seines Heimatlandes über sich hinauswuchs. "Er ist der Neuer von Kap Verde", streute ServusTV-Experte Steffen Freund dem Goalie Rosen. Zumindest von der Feldposition und dem Alter her würde dieser Vergleich perfekt passen.
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