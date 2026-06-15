Das war die vierte WM-Nacht

Der oe24-Überblick, was in der Nacht von Sonntag auf Montag bei der Weltmeisterschaft passiert ist.

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Deutschland und Schweden sind mit deutlichen Siegen in die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika gestartet. Die DFB-Auswahl deklassierte in Houston WM-Debütant Curacao 7:1 (3:1), Schweden fertigte Tunesien in Monterrey mit 5:1 (2:1) ab. Die Schweden sind damit Tabellenführer der Gruppe F, in der Favorit Niederlande gegen Japan trotz zweimaliger Führung nur 2:2 (0:0) spielte. Die Elfenbeinküste feierte in der Deutschland-Gruppe E einen 1:0-Last-Minute-Sieg gegen Ecuador.

Deutschland musste nach dem Ausgleich durch den krassen Außenseiter zum 1:1 in der 21. Minute zwar kurz schlucken, ließ den Kickern von der Karibik-Insel aber dann keine Chance mehr. Nach den katastrophalen WM-Auftritten 2018 und 2022 hat die Elf von Julian Nagelsmann damit gleich zum Auftakt die Weichen zumindest Richtung K.o.-Phase gestellt.

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Auch die Elfenbeinküste ist auf Kurs, bei ihrer vierten WM-Teilnahme erstmals den Aufstieg in die K.o.-Runde zu schaffen. Ein Tor von Amad Diallo in der 90. Minute entschied das Aufeinandertreffen der beiden jüngsten Mannschaften des Turniers zugunsten der Afrikaner.

In der Gruppe F führt Schweden die Tabelle nach dem ungefährdeten Sieg an. Yasin Ayari (7., 96.), Alexander Isak (30.), Viktor Gyökeres (59.) und Matthias Svanberg (84.) trafen für die effizienten Skandinavier, die Fehler der Afrikaner eiskalt ausnutzten. Für Tunesien erzielte Omar Rekik das 1:2 (43.). Für die Niederlande reichte es nicht zum Sieg, obwohl die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman dank Kapitän Virgil van Dijk (50.) und Crysencio Summerville (64.) zweimal führte. Keito Nakamura (57.) und Daichi Kamada (89.) glichen zweimal aus.

Japan - Niederlande 2:2

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Video zum Thema Highlights: Niederlande vs. Japan © ORF

Elfenbeinküste - Ecuador 1:0

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Video zum Thema Highlights: Elfenbeinküste vs. Ecuador © ORF

Schweden - Tunesien 5:1

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