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Prominente Unterstützung

NFL-Superstar half Japan-Fans im Stadion beim Aufräumen

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SANTIAGO, CHILE - SEPTEMBER 30: Fans of Japan cleaning the stadium after the FIFA U-20 World Cup Chile 2025 Group A match between Chile and Japan at Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos on September 30, 2025 in Santiago, Chile. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
© FIFA via Getty Images
Die Aufräumaktionen der japanischen Fans bei großen Veranstaltungen sind schon legendär. Nach dem WM-Hit gegen die Niederlande bekam man allerdings prominente Unterstützung.
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Die japanischen Fans sind die wohl saubersten und friedlichsten der ganzen Welt. Nach jedem Spiel bleiben sie im Stadion und räumen den Müll selbst auf, anstatt dem dafür zuständigen Personal die dreckige Arbeit zu überlassen.

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Auch in den USA hat sich an diesem Verhalten nichts geändert. Nach dem 2:2 bei Japans WM-Auftakt gegen die Niederlande blieben die Asiaten und reinigten die Sitzreihen durch.

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Angetan von dieser alles andere als selbstverständlichen Geste erhielten sie dabei plötzlich Unterstützung von einem Einheimischen. Allerdings nicht von irgendwem, sondern einem der absoluten NFL-Fan-Lieblinge.

NFL-Quarterback packt an

Ein Multimillionär zum Anfassen packte selbst an. Etwa 80 Millionen Dollar hat Jameis Winston während seiner NFL-Karriere bisher verdient. Derzeit steht der Quarterback bei den New York Giants unter Vertrag.

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Der First-Round-Pick des Jahres 2015 aus Alabama schloss sich dem japanischen Putztrupp an und räumte auch brav auf. Besonders kurios daran ist allerdings der Ort, wo es war. Ausgerechnet im Stadion der Dallas Cowboys, dem Erzrivalen der Giants, hielt Winston die Hütte sauber; den eigenen Fans wird das wohl wiederum nicht so gefallen.

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