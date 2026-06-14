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Gedenken an Kollegen

Portugal spielt mit Jota-Armband

© EPA
Mitfavorit Portugal ist mit einem besonderen Andenken an den tödlich verunglückten Nationalspieler Diogo Jota zur Fußball-WM gereist.
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Premierminister Luis Montenegro überreichte jedem Spieler vor dem Abflug in die USA ein Armband in den Landesfarben Grün und Rot. Darauf sind die Namen aller WM-Fahrer und ein Schriftzug zu Ehren Jotas zu lesen. Der Liverpool-Stürmer war am 3. Juli 2025 bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen.

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"Wir wissen das sehr zu schätzen", sagte Portugals Mittelfeld-Star Vitinha von Paris Saint-Germain bei der ersten Pressekonferenz im WM-Quartier in Palm Beach Gardens in Florida. Der Premierminister habe den Spielern "die Entscheidung überlassen, ob und wie wir es tragen wollen".

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Und die Spieler, so Vitinha, hätten alle gemeinsam entschieden, das Armband während des gesamten Turniers zu tragen: auch beim Training und bei den Spielen.

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