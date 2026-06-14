Schock für Touristen: Diese Kirchen verlangen Eintritt

Ab Juli verlangt der Kölner Dom 12 Euro Eintritt. Dabei ist der Kölner Dom nicht die teuerste Kirche in Europa.

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Anfang März kündigte Kölner Domprobst Guido Assmann an, dass Touristen ab Juli Eintritt für den Besuch des Kölner Doms zahlen müssen. Nun steht fest, wie hoch der Eintrittspreis sein wird.

Erwachsene müssen 12 Euro bezahlen, um den Innenraum der UNESCO-Welterbestätte zu sehen. Wer die Turmbesteigung machen und die Schatzkammer sehen will, der muss 24 Euro auf den Tisch legen. Assmann erklärte, dass dieser Schritt wichtig sei, da die Kosten für den Erhalt des imposanten Kirchenbauwerks massiv sind, so "Focus".

Kein Eintrittsgeld für Kinder

In anderen Ländern wird seit Jahren Eintritt für Kirchen verlangt. Der Domprobst verteidigte die Entscheidung: "Wir haben die öffentliche Diskussion der vergangenen Wochen aufmerksam verfolgt. Neben kritischen Stimmen haben uns auch zahlreiche verständnisvolle Rückmeldungen erreicht, die deutlich machen: Vielen Menschen ist bewusst, dass der Erhalt und Unterhalt des Domes eine verlässliche und nachhaltige Finanzierung benötigen."

Für die Preisgestaltung haben die Verantwortlichen genau auf die Forderung der Öffentlichkeit gehört. Kinder müssen keinen Eintritt zahlen. Assmann: "Diesen Gedanken haben wir konsequent aufgegriffen und auf alle Bereiche des Domes übertragen. Kinder bis einschließlich 13 Jahre erhalten künftig freien Eintritt – nicht nur für den Dom-Innenraum, sondern auch für die Schatzkammer und die Turmbesteigung." Bisher wurde für Kinder ein ermäßigter Eintritt von vier Euro verlangt.

Vatikan bleibt weiterhin kostenlos

Im internationalen Vergleich müssen Touristen mehr als für den Kölner Dom zahlen. Die berühmte Sagrada Família in Barcelona gehört zu den Spitzenreitern in Europa. Der Besuch des höchsten Kirchengebäudes der Welt kostet mit Audioguide stolze 26 Euro. Wer noch die Türme besteigen möchte, muss noch 12 Euro draufzahlen.

England-Urlauber müssen ebenfalls tief in die Tasche greifen. Erwachsene zahlen für einen Besuch der weltberühmten Westminster Abbey in London satte 31 Pfund (umgerechnet etwa 36 Euro). Eine touristische Führung durch die St. Paul"s Cathedral kostet 27 Pfund (rund 31 Euro).

Gratis können nur wenige Kirchen in Europa besucht werden. Im Vatikan müssen Besucher des Petersdoms nichts zahlen. Dafür müssen sich Touristen auf lange Wartezeiten einstellen.