August 2026 bringt ein einmaliges Sternen-Spektakel

Der Himmel spielt verrückt: August 2026 bringt drei spektakuläre Himmelsereignisse.

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Warme Sommerabende, späte Sonnenuntergänge und klare Nächte – der August lädt ohnehin dazu ein, öfter nach oben zu schauen. Doch 2026 wird der Monat für Hobby-Astronomen besonders spannend: Gleich mehrere außergewöhnliche Ereignisse warten am Himmel.

Innerhalb weniger Wochen können Sternengucker eine Sonnenfinsternis, den berühmten Perseiden-Sternschnuppenstrom und eine Mondfinsternis erleben. Dazu kommt ein weiterer Höhepunkt: Alle acht Planeten unseres Sonnensystems sind im August zu sehen – allerdings nicht gleichzeitig und zu unterschiedlichen Uhrzeiten.

Planeten-Show am Morgen- und Abendhimmel

Wer früh aufsteht, kann im August den seltenen Merkur entdecken. Der sonnennächste Planet zeigt sich kurz vor Sonnenaufgang am östlichen Horizont. Besonders um den 15. August herum stehen die Chancen gut, ihn noch einmal zu sehen, bevor er wieder im Licht der Sonne verschwindet.

Auch der rote Planet Mars ist am Morgenhimmel zu finden. Anfang August geht er gegen 2 Uhr auf, Ende des Monats bereits etwas früher. Seine Helligkeit nimmt dabei leicht zu.

Ab etwa dem 20. August bekommt der Morgenhimmel noch prominenten Besuch: Jupiter kehrt zurück und ist ab ungefähr 4 Uhr sichtbar. Uranus ist ebenfalls zu entdecken – dafür braucht man allerdings ein Fernglas mit Stativ.

Am Abend zeigt sich dagegen die Venus besonders eindrucksvoll. Der helle Planet wird immer strahlender, geht aber im Laufe des Monats zunehmend früher unter. Auch Saturn wird zum Hingucker: Der Ringplanet geht Ende August bereits gegen 21.15 Uhr auf und wird immer heller.

Milchstraße sorgt für Sommer-Zauber

© NurPhoto via Getty Images

Wer sich im August an einen Ort mit wenig künstlichem Licht begibt, kann mit etwas Glück ein echtes Naturwunder beobachten: die Milchstraße.

In besonders klaren Nächten zieht sich das helle Band quer über den Himmel – von den Sternbildern Perseus und Kassiopeia im Norden über Schwan und Adler bis hin zu Schütze und Skorpion im Süden. Die Milchstraße ist die Heimatgalaxie der Erde und besteht aus Hunderten Milliarden Sternen. Besonders beeindruckend: Jeder Stern, den wir mit bloßem Auge am Himmel erkennen können, gehört zu unserer Galaxie.

Der Mond trifft mehrere Planeten

Auch der Mond sorgt im August für besondere Begegnungen:

3. bis 4. August: Der abnehmende Halbmond trifft auf Saturn

Der abnehmende Halbmond trifft auf Saturn 7. August: Der Mond hilft beim Auffinden von Uranus

Der Mond hilft beim Auffinden von Uranus 9. August: Der Mond steht gemeinsam mit Mars am Morgenhimmel

Der Mond steht gemeinsam mit Mars am Morgenhimmel 11. August: Die schmale Mondsichel zeigt sich nahe Merkur

Die schmale Mondsichel zeigt sich nahe Merkur 12. August: Der Mond besucht Jupiter

Der Mond besucht Jupiter 16. August: Der zunehmende Mond trifft auf die Venus

Größtes Highlight: Sonnenfinsternis am 12. August

Der spektakulärste Moment kommt am Abend des 12. August 2026: Der Neumond schiebt sich vor die Sonne – eine Sonnenfinsternis entsteht.

In Europa ist sie größtenteils als partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Dabei verdeckt der Mond nur einen Teil der Sonnenscheibe. In Deutschland können Beobachter je nach Standort eine Abdeckung von etwa 84 bis 90 Prozent erleben.

Die Finsternis beginnt am frühen Abend gegen 19.15 Uhr und dauert bis zum Sonnenuntergang zwischen etwa 20.30 Uhr und 21 Uhr – abhängig vom Standort.

Eine so starke Sonnenfinsternis war in Deutschland seit langer Zeit nicht mehr zu beobachten. Für alle, die gerne in den Himmel schauen, wird der August 2026 deshalb ein Monat, den man nicht verpassen sollte.