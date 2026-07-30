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Wegen Baby! Lufthansa verweigert First-Class-Update

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Lufthansa will von der EU geschützt werden
© AP
Mit einem spontanen Upgrade in die First Class wollte sich Dragqueen Candy Crash einen Traum erfüllen. Doch obwohl noch Plätze frei waren, wurde der Wechsel verweigert. Der Grund überraschte selbst den Influencer.
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Die deutsche Dragqueen Candy Crash war mit Lufthansa auf dem Weg von Deutschland nach Los Angeles und flog gemeinsam mit ihrem knapp sechs Monate alten Baby in der Business Class. Während des Langstreckenflugs fragte der Influencer nach eigenen Angaben nach einem Upgrade in die First Class – schließlich sollen dort noch zwei Plätze frei gewesen sein.

Doch daraus wurde nichts. Wie Candy Crash in einem TikTok-Video schildert, lehnte die Airline den Wechsel ab. Der Grund: Das Buchungssystem lasse ein nachträgliches Upgrade mit einem mitreisenden Baby nicht zu.

Begründung sorgt für Verwunderung

Für Candy Crash war diese Erklärung zunächst schwer nachvollziehbar. Das Baby sitze schließlich auch in der Business Class auf dem Schoß – warum sollte das in der First Class anders sein?

Nach eigenen Angaben fragte der Influencer deshalb nach, was passiert wäre, wenn die Reise von Anfang an in der First Class gebucht worden wäre. Daraufhin habe das Kabinenpersonal erklärt, dass lediglich ein nachträglicher Klassenwechsel mit Baby vom System nicht vorgesehen sei.

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Ruhe für First-Class-Gäste

© Instagram / thecandycrash

Zusätzlich habe Candy Crash laut eigener Aussage eine Nachricht einer Flugbegleiterin erhalten. Darin sei erklärt worden, dass Upgrades in die First Class mit Babys nur sehr selten vergeben würden, weil viele Gäste dort besonderen Wert auf Ruhe und Privatsphäre legten.

Der Influencer zeigte dafür sogar Verständnis. Gleichzeitig gab Candy Crash zu bedenken, dass auch Passagiere in der Business Class viel Geld für ihre Tickets bezahlen und dort ebenfalls Familien mit kleinen Kindern mitfliegen.

"Fragen kostet nichts"

Schon vor dem Flug hatte Candy Crash seinen TikTok-Followern erzählt, auf ein mögliches Upgrade zu hoffen. Nach der Absage nahm der Influencer die Situation jedoch gelassen.

"Ein Versuch war es wert. Fragen kostet nichts."

Gleichzeitig betonte Candy Crash, dankbar zu sein, überhaupt Business Class fliegen zu können. Ein reguläres Ticket für die First Class koste laut eigenen Angaben rund 17.000 Euro und liege weit außerhalb des eigenen Budgets.

Ob Lufthansa nach dem viralen TikTok-Video noch Kontakt mit Candy Crash aufgenommen hat, ist bislang nicht bekannt.

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