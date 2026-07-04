Kap-Verde-Wahnsinn
Vereinsloser Goalie (40) bringt Messi zur Verzweiflung
Die Fußball-Welt steht komplett auf dem Kopf! Kap Verde kratzte beim ersten Antreten überhaupt am Achtelfinale - schied erst in der Verlängerung gegen Argentinien aus.
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Das Wunder von Miami - der aktuellen Heimat von Superstar Messi - ist auch dank Tormann-Held Vozinha nur ganz knapp nicht passiert.
Der Goalie sorgte schon in der Gruppenphase immer wieder für Wunder-Paraden - so auch gegen den amtierenden Weltmeister. Österreich konnte Messi nicht stoppen, kassierte zwei Gegentore - Kap Verde "nur" eines.
Beeindruckend: Der 40-jährige Goalie ist vereinslos, sein Marktwert liegt nicht einmal bei 50.000 Euro - dennoch bringt er die Fußball-Weltstars - und jetzt auch den GOAT schlechthin – zur Verzweiflung.
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