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Kap-Verde-Wahnsinn

Vereinsloser Goalie (40) bringt Messi zur Verzweiflung

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Zwei Fußballspieler, einer im argentinischen Trikot, während eines WM-Spiels auf dem Spielfeld.
© EPA
UNFASSBAR! Argentinien zählt zu den großen WM-Favoriten, doch Fußball-Zwerg Kap Verde brachte Messi und Co. an den Rand des Ausscheidens. Erst in der Verlängerung setzte sich die Albiceleste durch.
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Die Fußball-Welt steht komplett auf dem Kopf! Kap Verde kratzte beim ersten Antreten überhaupt am Achtelfinale - schied erst in der Verlängerung gegen Argentinien aus.

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Das Wunder von Miami - der aktuellen Heimat von Superstar Messi - ist auch dank Tormann-Held Vozinha nur ganz knapp nicht passiert.

Der Goalie sorgte schon in der Gruppenphase immer wieder für Wunder-Paraden - so auch gegen den amtierenden Weltmeister. Österreich konnte Messi nicht stoppen, kassierte zwei Gegentore - Kap Verde "nur" eines.

Beeindruckend: Der 40-jährige Goalie ist vereinslos, sein Marktwert liegt nicht einmal bei 50.000 Euro - dennoch bringt er die Fußball-Weltstars - und jetzt auch den GOAT schlechthin – zur Verzweiflung.

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