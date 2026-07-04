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Insel-Kicker

Linz & Graz warfen Argentinien fast raus

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Ein Fußballspieler aus Kap Verde jubelt nach einem Tor im WM-Spiel gegen Argentinien.
© EPA
Die Kap Verde sind als Urlaubsparadies vor Afrikas Westküste bekannt. Die Insel-Kicker sind nach der Beinahe-Sensation gegen Argentinien plötzlich Weltstars.
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Österreich hoffte auf das Wunder von LA gegen Spanien, musste sich der Klasse der Furia Roja aber mit 0:3 geschlagen geben. Einen Tag später kam es aber fast zum Wunder von Miami!

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Die Kap-Verde-Inseln stehen unter portugiesischem Einfluss, vielleicht waren die Kicker deswegen im Zeichen von Cristiano Ronaldo besonders motiviert. Am Ende reichte es in der Verlängerung knapp nicht zum Aufstieg gegen die "Gauchos".

Zum Vergleich: Fußball-Riese Argentinien ist dreifacher Weltmeister, hat 46 Millionen Einwohner. Die Kap Verde haben mit ein wenig mehr als 500.000 knapp weniger Einwohner als Graz und Linz zusammen.

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