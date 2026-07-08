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WM-Held

Kap Verde Goalie vor Wechsel in zweite Liga

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Torwart im gelben Trikot feiert nach einem Fußballspiel im Stadion, Menschen applaudieren.
© GEPA pictures
Nach einer sehr starken Leistung mit seinem Land steht Vozinha mit 40 Jahre anscheinend noch lange nicht vor dem Karriereende. Zwei Clubs sind an ihm interessiert.
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Der Torhüter kehrte nach der WM als Nationalheld zurück. Erst im Sechzehntelfinale flog man gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien raus und das knapp (3:2). Außerdem konnte sich das Miniland mit ca. 600.000 Einwohnern ein Unentschieden gegen Spanien in der Gruppenphase erspielen (0:0).

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Interesse aus Südamerika

Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano sollen zwei Clubs aus der zweiten brasilianischen Liga an Vozinha interessiert sein. Um welche Vereine es sich genau handelt, ist unklar. Neben der offensichtlich noch vorhandenen Qualität bringt der Goalie für Vereine noch eine zweite attraktive Eigenschaft mit sich: Nach einem massiven Hype und Aufrufe von Experten, bekannten Leuten und Journalisten erreichte der Mann aus Kap Verde auf Instagram alleine 28,1 Millionen Follower. Für jeden neuen Verein wäre das ein Marketing-Coup.

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