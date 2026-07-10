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Tribünen-Party

Yamals kleiner Bruder (3) stiehlt allen die Show

Ein Kind mit Spanien-Trikot streckt die Zunge heraus, ein Erwachsener hält es fest.
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Der kleine Keyne hatte nach dem Spiel seinen großen Auftritt.
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Fußball-Europameister Spanien darf weiter vom zweiten WM-Titel träumen. Am Freitag zog Österreichs Sechzehntelfinalbezwinger in Los Angeles mit einem 2:1 (1:1) über Belgien ins Halbfinale ein und bekommt es dort am Dienstag (21.00 Uhr MESZ) mit Frankreich zu tun. Fabian Ruiz (30.) und Mikel Merino (88.) trafen für die "Roja", die trotz klarer Dominanz viel Arbeit hatte. Belgien durfte trotz personeller Rückschläge dank Charles De Ketelaere (41.) lange hoffen.

Nach dem Spiel folgte dann der Auftritt von Lamien Yamals kleinem Buder Keyne. Der 3-Jährige feierte – wie schon beim Sieg gegen Portugal – ausgelassen auf der Tribüne.

Für Lamine Yamal und Co. wird es am Dienstag gegen Frankreich im WM-Halbfinale wieder ersnst.

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