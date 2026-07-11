DFB und Klopp: Geheim-Deal in Sicht

Der DFB und Jürgen Klopp haben sich in New York zu einem geheimen Bundestrainer-Gipfel getroffen.

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Während der aktuell laufenden WM ist der Wunschkandidat als Experte für MagentaTV im Einsatz, doch am Freitag stand ein privater Termin in New York im Fokus: Ein vier Stunden langes Treffen in einem Hotel am JFK-Flughafen. Das berichtet die deutsche "Bild"-Zeitung online. Demnach reisten DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vize Aki Watzke aus Frankfurt an, um mit dem 59-Jährigen und dessen Berater Marc Kosicke zu verhandeln.

Um 14.10 Uhr Ortszeit starteten die Gespräche im Hotel-Konferenzraum. Zweimal zogen sich Watzke und Jürgen Klopp, die ein Top-Verhältnis aus Dortmunder Zeiten pflegen, zu Vier-Augen-Gesprächen vor die Tür zurück. Diskutiert wurde über einen Vertrag bis nach der WM 2030, der minimal über dem sieben Millionen Euro Gehalt von Vorgänger Julian Nagelsmann liegen soll.

Das wären Klopps Co-Trainer beim DFB-Team

Für Klopp ist der Posten als deutscher Bundestrainer eine absolute Herzenssache. Eine halbe Stunde später ging es um die konkreten Details der Zusammenarbeit: Seine ehemaligen Assistenten Peter "Piet" Krawietz, aktuell "Head of Soccer Philosophy" bei Red Bull, und Pepijn Lijnders sollen als Co-Trainer fungieren. Laut "Bild" gab der Coach nach dem Ende des Meetings um 18.43 Uhr noch entspannt und gut gelaunt einige Autogramme in der Lobby, bevor er das Hotel verließ. Neuendorf und Watzke planten, noch in derselben Nacht den Rückflug anzutreten.

Red Bull muss noch zustimmen

Fix ist der Deal allerdings noch nicht. Der aktuelle Vertrag als "Head of Global Soccer" bei Red Bull läuft bis 2029 und enthält keine Ausstiegsklausel. Deshalb werde in den nächsten Tagen Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in den USA zu Verhandlungen erwartet, um die mögliche Vertragsauflösung Klopps mit dem Getränkehersteller abzustimmen.