Coming home oder Rudern zur Sensation?

Mir blutet das Herz! Niederlande ist raus, Österreich auch – und jetzt muss auch noch eines meiner Lieblingsteams gehen.

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England oder Norwegen muss die Koffer packen. Das ist fast so schlimm wie ein Schnitzel ohne Panier. England bleibt für mich trotzdem der Finaltipp. Warum? Weil die Three Lions heute ganz anders ticken. Früher hat man den Engländern nachgesagt, sie zerbrechen am Druck. Heute haben sie mit Thomas Tuchel den perfekten Mann an der Seitenlinie. Der lebt Druck seit seiner ersten Trainerstation.

Dazu kommt sein verlängerter Arm Harry Kane – der hat den Engländern längst die Mia-san-mia-Mentalität eingeimpft. Bis auf die Entscheidung, Trent Alexander-Arnold daheim zu lassen, hat Tuchel bis jetzt alles richtig gemacht. Trotzdem hat die englische Presse die Messer schon gewetzt.

Habe ich Linzer-Tor-Party geträumt?

Aber Vorsicht! Haaland & Ödegaard haben auf der Insel schon genug Schaden angerichtet. Vor ihnen hat man in England nicht nur Respekt, sondern Angst. Verrückte Fußball-Welt: Österreich hat Norwegen 2024 in der Nations League noch 5:1 aus dem Stadion geschossen. Oder habe ich das nur geträumt? Und jetzt stehen die Wikinger bei ihrer ersten WM seit 28 Jahren im Viertelfinale und können unter die besten vier Teams der Welt kommen.

Die WM schreibt eben ihre eigenen Gesetze – solange Trump und Infantino zumindest nicht dazwischen grätschen.