Kultstars beim oe24-Festival Forestglade

Das spannendste Festival des Jahres: Rise Against, Life Of Agony, New Model Army und Co. rocken heute Eisenstadt.

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"Das war mein erstes Festival-Baby und wurde zur Mutter meiner anderen Festivals!" Im Vorjahr ließ Ewald Tatar sein Kultfestival Forestglade nach 13-jähriger Pause endlich wieder auferstehen. Heute Samstag (11. Juli) steigt in Eisenstadt die von oe24 präsentierte zweite Runde.

Ewiger Kult: Forestglade

Um 14.45 Uhr starten Ramazuri das spannendste Festival des Jahres, das auch die Chart-Rocker Jet ("Are You Gonna Be My Girl"), Ash, The Subways. die auch das Nirvana-Cover "Come As You Are" im Programm haben, und Life Of Agony in den Schlosspark bringt. Als Highlight gibt’s um 21 Uhr ein Wiederhören mit New Model Army, die ja schon 1995 beim allerersten Forestglade mit dabei waren. Als Headliner zünden Rise Against ab 23.15 Uhr die Show zur neuen CD Ricochet