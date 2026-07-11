"Wien ist immer besonders!" Helene Fischer zündet Konzert des Jahres

Heute hält Helene Wien mit 360-Grad-Spektakel, Hitfeuerwerk und einer Liebes-Show "Atemlos" und lässt gleich alles mitfilmen. Ihr nächster Tourfilm kommt ja wieder aus Österreich!

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"Das Konzert in Wien wird wieder etwas ganz Besonderes für mich. Österreich ist ja immer ein kleiner Mini-Urlaub für mich!" Schon im großen oe24-Interview öffnete Helene Fischer ihr rot-weiß-rotes Herz. Heute liefert sie den Beweis. Ihr spektakuläres Wien-Konzert, mit dem sie im Happel Stadion auf einer 360-Grad-Rundum-Glücklich Bühne ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert, wird nämlich für eine DVD mitgefilmt! "Diese Show wird als offizieller Konzertfilm aufgezeichnet und ihr könnt Teil dieses besonderen Moments sein. Eure Stimmen, eure Energie und eure Emotionen werden diesen Abend für immer festhalten," verriet Helene auf Instagram die Konzertsensation.

Nach 2015 filmt Helene jetzt wieder ihr Wien-Konzert für eine DVD mit!

Wien erhält somit nach 2015, wo sie die DVD "Weihnachten" in der Hofburg aufzeichnete, wieder einen absoluten Ehrenplatz in Helenes Herzen. Und das mit der Show des Jahres: 34 Hits, fünf heiße Kostüme und eine Liebes-Show mit ihrem Thomas Seitel. Die 25 Millionen Euro teure und 29 Meter hohe Bombast-Bühne wird dabei in der Stadionmitte errichtet und liefert ein "Rundum-Glücklich-Spektakel". Auch mit Pyro-Overkill, 200 Kilo Konfetti und beweglichen Kran-Elementen.

Zum Start ihrer Rundum-Glücklich-Show schwebt Helene vom Stadion-Dach ein. © Thomas Zeidler

Pünktlich um 20.15 Uhr geht’s los: Mit dem ersten Flug-Stunt. Schon zum Opener "Jetzt oder nie" schwebt Helene im knappen roten Mini-Kleidchen vom Stadion-Rang ein. Es folgen beeindruckende Massen-Tanz-Szenen („Unser Tag“), Hit-Medleys, Höllenfeuer-Fontänen („Blitz“) und stadionfüllender Licht-und-Video-Overkill („Herzbeben“). Dazu gibt’s viel Fan-Nähe, einen Tanz auf dem Bühnendach ( „Spiele“), Hörproben der neuen CD („Warum?“) und abrocken auf Hydraulik-Plattformen („Atemlos“).

Große Gefühle: "Null auf 100" sing sie auf einer Blumenwiese. © Instagram

Bei "Atemlos" tobe Helene auf Hydraulik-Plattformen rum. © Instagram

25-Millionen-Euro Bühne steht © Instagram

Das ist die Setlist von Helene Fischer:

Jetzt oder Nie

Unser Tag

Genau dieses Gefühl

Flieger

Hit-Medley: Hundert Prozent/Mitten im Paradies/Die Hölle morgen früh/Von hier bis unendlich/Ich will immer wieder…dieses Fieber spürn

Schau mal herein

Mit keinem Andern

Latin-Medley: Te Quiero, Marathon, nur mit dir, Vamos A Marte, Liebe ist ein Tanz, Viva La Vida, Dein Rhythmus

Fehlerfrei

Warum

Null auf 100

Und morgen früh küss ich dich

Spiele/Rausch

African Medley: Wir zwei/Regenbogenfarben/Wir werden eins

Atemlos durch die Nacht

An meiner Seite

Blitz

Herzbeben

Achterbahn

Zugaben:

Heute Nacht

Phänomen

Helene liefert auch eine Liebes-Show mit ihrem Thomas Seitel. © Instagram

Als Highlight zeigt Helene in Wien nicht nur fünf heiße Outfits – sondern auch ihre Liebe. Für den brandneuen Song „An meiner Seite" kuschelt sie sich in die starken Arme ihres Thomas Seitel. Bei einer waghalsigen Hochseil-Akrobatik-Einlage. Mit Streicheleinheiten und Küssen.

Nach über zwei Stunden Vollpower-Show entschwebt Helene Fischer zu "Phänomen" aus dem Stadion. © Instagram

Auch das Finale ist spektakulär: Nach dem WM-Hit "Heute Nacht", für den sie sich in ein verboten kurzes "Kleine Schwarze" wirft, entschwebt sie zu "Phänomen" aus dem Stadion. Eine Show für die Ewigkeit, die wohl noch vor Weihnachten auch als Konzertfilm kommt.