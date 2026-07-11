Mega-Show
"Wien ist immer besonders!" Helene Fischer zündet Konzert des Jahres
"Das Konzert in Wien wird wieder etwas ganz Besonderes für mich. Österreich ist ja immer ein kleiner Mini-Urlaub für mich!" Schon im großen oe24-Interview öffnete Helene Fischer ihr rot-weiß-rotes Herz. Heute liefert sie den Beweis. Ihr spektakuläres Wien-Konzert, mit dem sie im Happel Stadion auf einer 360-Grad-Rundum-Glücklich Bühne ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert, wird nämlich für eine DVD mitgefilmt! "Diese Show wird als offizieller Konzertfilm aufgezeichnet und ihr könnt Teil dieses besonderen Moments sein. Eure Stimmen, eure Energie und eure Emotionen werden diesen Abend für immer festhalten," verriet Helene auf Instagram die Konzertsensation.
Nach 2015 filmt Helene jetzt wieder ihr Wien-Konzert für eine DVD mit!
Wien erhält somit nach 2015, wo sie die DVD "Weihnachten" in der Hofburg aufzeichnete, wieder einen absoluten Ehrenplatz in Helenes Herzen. Und das mit der Show des Jahres: 34 Hits, fünf heiße Kostüme und eine Liebes-Show mit ihrem Thomas Seitel. Die 25 Millionen Euro teure und 29 Meter hohe Bombast-Bühne wird dabei in der Stadionmitte errichtet und liefert ein "Rundum-Glücklich-Spektakel". Auch mit Pyro-Overkill, 200 Kilo Konfetti und beweglichen Kran-Elementen.
Auch interessant
Pünktlich um 20.15 Uhr geht’s los: Mit dem ersten Flug-Stunt. Schon zum Opener "Jetzt oder nie" schwebt Helene im knappen roten Mini-Kleidchen vom Stadion-Rang ein. Es folgen beeindruckende Massen-Tanz-Szenen („Unser Tag“), Hit-Medleys, Höllenfeuer-Fontänen („Blitz“) und stadionfüllender Licht-und-Video-Overkill („Herzbeben“). Dazu gibt’s viel Fan-Nähe, einen Tanz auf dem Bühnendach ( „Spiele“), Hörproben der neuen CD („Warum?“) und abrocken auf Hydraulik-Plattformen („Atemlos“).
Das ist die Setlist von Helene Fischer:
- Jetzt oder Nie
- Unser Tag
- Genau dieses Gefühl
- Flieger
- Hit-Medley: Hundert Prozent/Mitten im Paradies/Die Hölle morgen früh/Von hier bis unendlich/Ich will immer wieder…dieses Fieber spürn
- Schau mal herein
- Mit keinem Andern
- Latin-Medley: Te Quiero, Marathon, nur mit dir, Vamos A Marte, Liebe ist ein Tanz, Viva La Vida, Dein Rhythmus
- Fehlerfrei
- Warum
- Null auf 100
- Und morgen früh küss ich dich
- Spiele/Rausch
- African Medley: Wir zwei/Regenbogenfarben/Wir werden eins
- Atemlos durch die Nacht
- An meiner Seite
- Blitz
- Herzbeben
- Achterbahn
- Zugaben:
- Heute Nacht
- Phänomen
Als Highlight zeigt Helene in Wien nicht nur fünf heiße Outfits – sondern auch ihre Liebe. Für den brandneuen Song „An meiner Seite" kuschelt sie sich in die starken Arme ihres Thomas Seitel. Bei einer waghalsigen Hochseil-Akrobatik-Einlage. Mit Streicheleinheiten und Küssen.
Auch das Finale ist spektakulär: Nach dem WM-Hit "Heute Nacht", für den sie sich in ein verboten kurzes "Kleine Schwarze" wirft, entschwebt sie zu "Phänomen" aus dem Stadion. Eine Show für die Ewigkeit, die wohl noch vor Weihnachten auch als Konzertfilm kommt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden