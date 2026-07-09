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Ralph Siegel

ESC-Legende im Koma: Jetzt gibt es Hoffnung

Ein Mann und eine Frau lachen an einem festlich gedeckten Tisch bei einer Gala.
© Getty Images
Ralph Siegel liegt wegen einer Lungenentzündung im künstlichen Koma. Seine Familie berichtet nun von ersten Reaktionen des Komponisten.
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Der 80-jährige Komponist wurde wegen einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert und liegt seither im künstlichen Koma. Seine Ehefrau Laura Käfer berichtet nun von ersten ermutigenden Signalen.

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Reaktion auf Musik

Sie erzählt: "Er ist noch im künstlichen Koma, reagiert aber, wenn wir ihm seine Lieblingsmusik vorspielen oder ich ihm einen Kuss gebe."

Die Familie spielt dem Komponisten im Krankenhaus vor allem seine eigenen Hits vor, darunter "Ein bisschen Frieden" und "Dschinghis Khan", wie Bild berichtet. Besonders deutlich sei die Reaktion bei "Stay Humble" ausgefallen, einer Adaption seines bekannten Songs "Moskau".

Familie bleibt zuversichtlich

Für die Angehörigen sind diese Reaktionen ein Hoffnungsschimmer. Tochter Alana sagt: "Mein Papa ist ein Kämpfer. Ich weiß, dass er das schafft, denn ich kenne niemanden, der so stark ist wie er. Wir bleiben positiv, zuversichtlich und beten für ihn."

Ärzte planen nächsten Schritt

Der Musikproduzent hat in seinem Leben bereits viermal Krebs überwunden und auch schon früher eine Lungenentzündung überstanden. Noch diese Woche wollen die behandelnden Ärzte versuchen, Siegel aus dem künstlichen Koma zu holen.

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