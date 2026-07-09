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Ohne Keith Richards!

Rolling Stones überraschen mit Mini-Konzert in London

Zwei Musiker der Rolling Stones spielen Gitarre auf einer Bühne mit Zungenlogo im Hintergrund.
© Facebook
Am Freitag kommt die neue Stones-CD "Foreign Tongues". Am Mittwoch wurde sie in London aus der Taufe gehoben. Mit einem Überraschungs-Konzert.
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Am 21. Juli 2024 rockten die Rolling Stones in Ridgedale, Missouri das letzte Konzert der "Hackney Diamonds" Tournee. Jetzt standen sie völlig überraschend wieder auf der Bühne. Am Mittwoch verblüfften Mick Jagger und Ronnie Wood in London ein paar glücklichen Fans bei der Präsentation ihrer neuen für Freitag erwarteten  CD "Foreign Tongues" mit einem spontanen Mini-Konzert. Im St. Clement Hotel stimmte man die Weltpremiere des brandneuen Songs "Ringing Hollow" an und setzte sogar noch den Klassiker You Can’t Always G t What You Want“ drauf!

Stones Auftritt ohne Keith Richards

Spannend während Jagger und Wood dabei Tour-Keyboarder Matt Clifford als Begleitung dabei hatten, fehlte von Keith Richards jede Spur. Er hatte zuletzt den US-Part der Album-Promotion und wollte wohl nicht nach London reisen.

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Hier sehen Sie den Überraschungs-Auftritt der Stones:

Zwei ältere Männer posieren lächelnd und zeigen mit den Fingern in die Kamera.
Mick Jagger (L) und Ronnie Wood bei der Präsentation von "Foreign Tongues" in London. © Jeff Spicer/Getty Images
Drei Musiker der Rolling Stones spielen live vor einem Publikum, im Hintergrund das Zungen-Logo.
Als Highlight lieferten die Rolling Stones ein Mini Konzert. © Facebook

Cool: Ronnie Wood spielt nächste Woche in Österreich auf

Mit dem überraschenden Kurz-Auftritt heizen die Stones jetzt auch gleich wieder alle Tour Gerüchte an. Nach den Absagen der geplante Europa-Tourneen 2025 und 2026 stellte Jagger ja schon im Juni für 2027 eine mögliche Tour in Aussicht. „Ich würde liebend gerne auf Tour gehen, ich kann es kaum erwarten!" Jetzt, knapp vor dem 83. Geburtstag (26. Juli) zeigt er sich in London wieder absolut Bühnenfit.

Gitarrist in pinkem Jackett spielt bei einem Konzert auf der Bühne.
Ronnie Wood von den Stones rockt am 16. Juli die Burg Clam. © Thomas Zeidler

Für Ronnie Wood geht’s ja bereits nächste Woche zurück auf die Bühne. Am 16. Juli startet er seine rare Solo-Tournee. Und das just in Österreich. Auf der Burg Clam spielt er im Vorprogramm von Van Morrison auf.

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