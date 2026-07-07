Wer bekommt die Milliarden? Rätsel um Valentino-Erbe ist gelöst

Das Geheimnis um das milliardenschwere Erbe von Modeschöpfer Valentino Garavani ist gelüftet: Eine Stiftung aus Liechtenstein wurde als Alleinerbin im Testament eingesetzt.

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Am Montag, 19. Jänner, verstarb der italienische Modeschöpfer Valentino Garavani im Alter von 93 Jahren in seiner Villa in Rom. Seine luxuriösen Designs wurden über Jahrzehnte weltweit von den größten Stars getragen. Da der Modeschöpfer keine rechtmäßigen Erben hinterließ, konnte er völlig frei über sein Vermögen verfügen. Ein Schweizer Notar wurde mit dem Testament betraut, das nun eine Stiftung als Alleinerbin ausweist, wie die Zeitung "Corriere della Sera" berichtet.

Stiftung übernimmt das Vermögen

Die "Valentino Garavani – Giancarlo Giammetti Foundation" mit Sitz in Vaduz hat die Erbschaft am Mittwoch, 15. April, ausdrücklich angenommen. Viele wertvolle Stücke sind bereits auf die Stiftung registriert worden, darunter eine Villa mit 30 Zimmern an der Via Appia sowie die 46 Meter lange Jacht "TM Blue One". Der Prozess der Übergabe läuft jedoch noch. Neben der Stiftung sieht das Testament eine Reihe von Vermächtnissen für enge Vertraute vor.

Valentino-Liebe Giancarlo Giammetti und Gwyneth Paltrow © Dave Benett/Getty Images

Geld für enge Vertraute

Die Stiftung soll die kontinuierliche Verwaltung des Nachlasses sichern und das Vermögen an Personen verteilen, die dem Verstorbenen nahestanden. Dazu gehören sein Partner Vernon Bruce Hoeksema (68), sein langjähriger Freund Giancarlo Giammetti (83), sein Neffe Piero Villani (77) sowie die Familie des Brasilianers Carlos Souza mit seinen 40-jährigen Söhnen Sean und Anthony.

Luxuriöses Schloss steht zum Verkauf

Zum riesigen Erbe gehören neben Bargeld, Finanzanlagen und Kunstwerken von Picasso und Andy Warhol auch Immobilien. Das französische "Château de Wideville" aus dem 16. Jahrhundert nahe Paris gilt als Kronjuwel der Sammlung. Es wurde im Jänner 1995 für 80,7 Millionen französische Francs (rund 12 Millionen Euro) gekauft und könnte bald zum Verkauf stehen, da es heute um ein Vielfaches wertvoller geschätzt wird.