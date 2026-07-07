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Heimlicher Einzug

Will & Jada Smith: Liebes-Sensation nach Trennung

Jada Pinkett Smith bricht ihr Schweigen
© AFP
Jahrelang gingen der Hollywood-Star und seine Ehefrau räumlich getrennte Wege, doch nun sickerte durch, dass die beiden wieder heimlich unter einem Dach wohnen.
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Es ist eine handfeste Überraschung im Liebes-Wirrwarr der Smiths. Nachdem Jada Pinkett Smith im Jahr 2023 mit der Enthüllung geschockt hatte, dass sie und Will bereits seit 2016 komplett getrennte Leben in separaten Häusern führten, haben die beiden ihre Ehe nun offenbar klammheimlich neu geordnet. Wie ein Insider dem US-Magazin People verriet, ist die 54-Jährige bereits vor zwei Jahren wieder bei ihrem Ehemann eingezogen. "Sie sind glücklich, lieben sich und sind wie eh und je fest entschlossen, sich gegenseitig zu unterstützen", weiß die Quelle zu berichten.

Das Paar, das bereits seit 1997 verheiratet ist, untermauerte bei der Pariser Modewoche im Juni das neue alte Eheglück auch optisch. Bei der Menswear-Show von Christian Louboutin für die Saison 2027 zeigte sich die Familie rund um Sohn Jaden (27), Tochter Willow (25) und Wills ältestem Sohn Trey (33) so geschlossen wie schon lange nicht mehr auf dem roten Teppich.

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Über die extremen Höhen und Tiefen ihrer Ehe machten die beiden Weltstars nie ein Geheimnis. Noch vor wenigen Jahren betonet Jada anlässlich ihrer Memoiren Worthy, dass sie und Will erst herausfinden müssten, wie ihre gemeinsame Zukunft aussieht. "Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander", stellte sie damals klar und versprach, bedingungslos an seiner Seite zu bleiben.

Dass der Weg zurück ins gemeinsame Bett kein Sprint, sondern ein Marathon war, beweisen die Chroniken ihrer Trennung: Noch im Januar 2025 hieß es aus dem Umfeld, die beiden seien zwar liiert, würden aber strikt in getrennten Häusern wohnen. Spätestens seit Jadas 54. Geburtstag im vergangenen September, den sie im engsten Familienkreis inklusive Will zelebrierte, stehen die Zeichen im Hause Smith aber endgültig wieder auf absolute Harmonie.

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