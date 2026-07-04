Handyverbot
Swift-Hochzeit: Darum gibt es keine Fotos
Wer zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce eingeladen war, musste sein Smartphone außen vor lassen. Nach übereinstimmenden US-Medienberichten galt bei der Feier im Madison Square Garden ein striktes Handyverbot – und zwar nicht nur für die prominenten Gäste, sondern auch für Dienstleister und Sicherheitspersonal.
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Keine Selfies, keine Leaks
Der Effekt war sofort sichtbar: Während vor der Arena noch zahlreiche Stars fotografiert wurden, tauchten aus dem Inneren der Feier praktisch keine Bilder oder Videos auf. Medienberichten zufolge mussten Mobiltelefone am Eingang abgegeben oder blieben während der gesamten Veranstaltung tabu.
Taylor Swift und Travis Kelce wollten damit offenbar verhindern, dass private Momente ihrer Hochzeit unmittelbar in sozialen Netzwerken landen. Stattdessen kontrollierte das Paar selbst die Kommunikation nach außen.
Fans erfuhren es über Videowände
Die offizielle Bestätigung der Hochzeit kam deshalb nicht über Instagram oder TikTok, sondern über riesige Videowände rund um den Madison Square Garden. Dort erschien der Schriftzug "JUST&T MARRIED" – ein Wortspiel mit den Initialen von Taylor und Travis. Erst danach bestätigte Swifts Sprecherin Tree Paine offiziell die Eheschließung.
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