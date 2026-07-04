"JUST&T MARRIED!" Swift und Kelce verheiratet

Jetzt ist es offiziell: Taylor Swift und Travis Kelce sind verheiratet. Die Pop-Ikone und der NFL-Star gaben sich in New York das Ja-Wort. Hollywood-Star Adam Sandler leitete die Trauung, gefeiert wurde mit zahlreichen prominenten Gästen im Madison Square Garden.

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Die Gerüchte haben ein Ende: Taylor Swift und Travis Kelce sind Mann und Frau. Eine Sprecherin der Sängerin bestätigte am Freitag die Hochzeit des Promi-Paares. Die Trauungszeremonie fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in New York statt und wurde von Hollywood-Star Adam Sandler geleitet, der mit beiden befreundet ist.

Traumhochzeit ohne Fotos

Von der Zeremonie selbst gibt es vorerst keine offiziellen Bilder. Während sich Taylor Swift und Travis Kelce das Ja-Wort gaben, stieg im Madison Square Garden eine aufwendig abgeschirmte Feier mit zahlreichen prominenten Gästen. US-Medien hatten die Hochzeit bereits im Vorfeld als "Amerikas Antwort auf eine königliche Hochzeit" bezeichnet.

Für die vielen Fans vor der Arena gab es dennoch einen ganz besonderen Moment: Auf den Videowänden rund um den Madison Square Garden erschien die Botschaft "Just&t Married" – ein Wortspiel mit den Anfangsbuchstaben der beiden Vornamen und gleichzeitig die offizielle Bestätigung, dass sich Taylor Swift und Travis Kelce das Ja-Wort gegeben haben.

Adam Sandler als Trauredner

Eine besondere Rolle spielte Hollywood-Star Adam Sandler. Der Schauspieler führte die Trauung als Zeremonienmeister. Als Trauzeuge von Taylor Swift stand ihr Bruder Austin an ihrer Seite, bei Travis Kelce übernahm diese Aufgabe sein Bruder Jason.

Wie Swifts langjährige Sprecherin Tree Paine mitteilte, vereinte die Zeremonie beide Familien. Für den Hochzeitslook zeichnete Designer Jonathan Anderson vom Modehaus Dior verantwortlich. Die Brautschuhe von Taylor Swift wurden eigens von Christian Louboutin angefertigt.

Das wohl glamouröseste Ja des Jahres

Taylor Swift zählt mit 14 Grammy-Auszeichnungen zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Ihr Vermögen wird auf rund zwei Milliarden US-Dollar geschätzt. Travis Kelce ist dreifacher Super-Bowl-Sieger und einer der größten Stars der NFL. Sein Vermögen soll bei bis zu 90 Millionen US-Dollar liegen.

Mit ihrer Hochzeit krönen Taylor Swift und Travis Kelce eine Beziehung, die seit ihrem Bekanntwerden weltweit für Schlagzeilen sorgt. Aus der viel diskutierten Liebesgeschichte ist nun offiziell eine Ehe geworden.