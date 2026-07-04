So lief die Hochzeit des Jahrhunderts!

1000 Gäste, weiße Zelte, Handyverbot und ein glitzerndes Empire State Building: Taylor Swift und Travis Kelce verwandelten New York in die Bühne der wohl spektakulärsten Promi-Hochzeit des Jahrhunderts.

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New York stand Kopf. Stunden bevor Taylor Swift und Travis Kelce offiziell als Ehepaar bestätigt wurden, herrschte rund um den Madison Square Garden Ausnahmezustand. Straßen wurden abgesperrt, Fans versammelten sich trotz sommerlicher Hitze vor der Arena und ein riesiges Sicherheitsaufgebot schirmte das Brautpaar und seine prominenten Gäste konsequent von der Öffentlichkeit ab.

Weiße Zelte gegen neugierige Blicke

Vor den Eingängen des Madison Square Garden warteten dunkle Limousinen im Minutentakt. Weiße Zelte und zusätzliche schwarze Vorhänge sorgten dafür, dass weder Fotografen noch Schaulustige einen Blick auf die ankommenden Stars werfen konnten. Erst auf den Videowänden rund um die Arena erschien schließlich die erlösende Botschaft: "Just&t Married" – das Wortspiel mit den Anfangsbuchstaben von Taylor und Travis bestätigte die Hochzeit.

Adam Sandler traute das Paar

Die eigentliche Trauung leitete Hollywood-Star Adam Sandler. Der Schauspieler gilt als enger Freund des Paares. Travis Kelce gehörte zuletzt auch zu den zahlreichen Sportlern, die in Sandlers Film "Happy Gilmore 2" mitwirkten.

Statt eines großen Brautgefolges entschieden sich Taylor Swift und Travis Kelce für einen familiären Rahmen. Swifts Bruder Austin war ihr Trauzeuge, Kelces Bruder Jason übernahm dieselbe Rolle für den NFL-Star.

Für den Hochzeitslook setzte das Paar auf Luxus: Jonathan Anderson vom Modehaus Dior kleidete Braut und Bräutigam ein, Taylor Swifts Brautschuhe wurden eigens von Christian Louboutin angefertigt.

Star-Auflauf der Extraklasse

Auch auf der Gästeliste fehlte kaum ein prominenter Name. Unter anderem wurden Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Hugh Grant, Jason Sudeikis und Ethan Hawke rund um den Madison Square Garden gesichtet. Schauspielerin Jessica Chastain, Produzent Brandon Borders, Ex-NFL-Profi Beau Allen und Swifts enge Freundin Selena Gomez veröffentlichten vor Beginn der Feier noch Beiträge in den sozialen Medien und zeigten sich in Abendgarderobe auf dem Weg zur Hochzeit.

Nach dem Betreten der Arena wurde es jedoch auffallend ruhig. Medienberichten zufolge waren Mobiltelefone bei der Feier nicht erlaubt oder mussten abgegeben werden. Fotos und Videos aus dem Inneren der Veranstaltung drangen deshalb zunächst nicht an die Öffentlichkeit.

Party mit 1000 Gästen bis tief in die Nacht

Bereits am Vorabend hatte das Paar im kleinen Kreis gefeiert. Rund 100 enge Freunde und Familienmitglieder kamen Medienberichten zufolge zu einem exklusiven Dinner zusammen. Am Hochzeitstag folgte dann die große Feier mit rund 1000 Gästen. Sie begann mit einem Cocktailempfang und sollte bis tief in die Nacht dauern.

Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzte die Kosten der Feierlichkeiten auf mehr als 20 Millionen US-Dollar.

Sogar das Empire State Building feierte mit: Die Spitze des berühmten Wolkenkratzers leuchtete in der Nacht hellblau – ausdrücklich als Hommage an die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce.

Die Hochzeit, auf die Amerika gewartet hat

Der Madison Square Garden, in dem Taylor Swift selbst bereits mehrfach aufgetreten ist, wurde für einen Abend zum Zentrum der Promiwelt. Nach monatelangen Spekulationen bestätigte schließlich Swifts Sprecherin Tree Paine die Eheschließung.

Taylor Swift und Travis Kelce hatten ihre Verlobung im August bekannt gegeben. Für die 36-jährige Sängerin und den gleichaltrigen NFL-Star ist es die erste Ehe – und für viele US-Medien die spektakulärste Promi-Hochzeit des Jahres.