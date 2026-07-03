Swift und Kelce: Mega-Hochzeitsparty in New York

Vor der angeblichen Riesenhochzeitsfeier von Popstar Taylor Swift (36) und Football-Profi Travis Kelce (36) steigt in der Millionenmetropole New York und weltweit die Spannung.

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Mehrere US-Medien berichteten am Freitag unter Berufung auf Kreise aus dem Umfeld des Paares und der Organisations- und Sicherheitslogistik rund um die Großveranstaltung, dass das Paar an diesem Wochenende im Madison Square Garden seine Hochzeit feiern werde.

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Rund um den weltberühmten Madison Square Garden in Manhattan wurden erneut Straßen abgesperrt, die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. An den Absperrgittern versammelten sich inmitten einer Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius Fotografen, Journalisten und immer wieder auch Schaulustige. Autos und Lastwagen fuhren immer wieder den Lieferanteneingang der Arena an.

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"Anscheinend passiert etwas Großes"

Die New Yorker Polizei NYPD veröffentlichte via Online-Plattform ein Video von einem ranghohen Mitarbeiter, der per Megafon vor dem Madison Square Garden Anweisungen gab - und dabei immer wieder auch Swift-Songs zitierte. "Anscheinend passiert etwas Großes", hieß es dazu. Eine offizielle Bestätigung für die Hochzeitsfeier gibt es aber bisher weder von der NYPD noch von Swift oder Kelce.

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Swift und Kelce seit August verlobt

Am Donnerstagabend (Ortszeit) hatte es demnach schon ein Abendessen mit rund 100 Gästen gegeben. Zur großen Party am Freitagabend seien etwa 1.000 Gäste geladen, dazu sollen Musikstars auftreten.

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Die Arena mit der runden Betonfassade thront über dem Verkehrsknotenpunkt Penn Station im Westen Manhattans und ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt - auch Swift selbst trat hier schon mehrfach auf. Die Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte. Kelce ist Star-Tight-End der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Im August 2025 hatten die beiden ihre Verlobung verkündet. Für beide wäre es die erste Ehe.

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Zuvor war bekannt geworden, dass Swift und Kelce in dieser Woche insgesamt 26 Millionen US-Dollar (knapp 23 Mio. Euro) für wohltätige Zwecke in den USA spendeten - beispielsweise an Hilfsorganisationen für Bedürftige, Tierschutzvereine sowie Musik- und Bildungsprogramme.

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Swift sang schon öfter über Beziehungen

Die treuen Fans von Swift - die sogenannten Swifties - hatten das Liebesleben der Sängerin mit allen Höhen und Tiefen schon lange aufmerksam verfolgt, auch weil sie es als Singer-Songwriterin und Chronistin ihres eigenen Lebens immer wieder in ihren Songs thematisierte. In der Öffentlichkeit hatte sich Swift vor Kelce unter anderem mit dem Schauspieler Joe Alwyn und dem DJ Calvin Harris gezeigt.