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Swift und Kelce: Mega-Hochzeitsparty in New York

Gruppe von Menschen mit Sonnenbrillen jubelt auf den Tribünen bei einem Tennisturnier.
© APA/AFP/ANGELA WEISS
Vor der angeblichen Riesenhochzeitsfeier von Popstar Taylor Swift (36) und Football-Profi Travis Kelce (36) steigt in der Millionenmetropole New York und weltweit die Spannung.
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Mehrere US-Medien berichteten am Freitag unter Berufung auf Kreise aus dem Umfeld des Paares und der Organisations- und Sicherheitslogistik rund um die Großveranstaltung, dass das Paar an diesem Wochenende im Madison Square Garden seine Hochzeit feiern werde.

Taylor Swift und Travis Kelce stehen zusammen in einer Menschenmenge bei einem Sportevent.
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Ein elegantes Paar in Abendgarderobe geht Arm in Arm an Polizeisperren vorbei.
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Menschenmengen stehen hinter Absperrungen auf einer Straße in New York neben einem schwarzen SUV.
© APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Rund um den weltberühmten Madison Square Garden in Manhattan wurden erneut Straßen abgesperrt, die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. An den Absperrgittern versammelten sich inmitten einer Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius Fotografen, Journalisten und immer wieder auch Schaulustige. Autos und Lastwagen fuhren immer wieder den Lieferanteneingang der Arena an.

Ein elegant gekleidetes Paar geht an Sicherheitsabsperrungen und Polizei vor Madison Square Garden vorbei.
© APA/AFP/ANGELA WEISS
Straßenszene vor dem Madison Square Garden mit Polizeipräsenz, Medienvertretern und Absperrungen.
© APA/AFP/ANGELA WEISS

"Anscheinend passiert etwas Großes"

Die New Yorker Polizei NYPD veröffentlichte via Online-Plattform ein Video von einem ranghohen Mitarbeiter, der per Megafon vor dem Madison Square Garden Anweisungen gab - und dabei immer wieder auch Swift-Songs zitierte. "Anscheinend passiert etwas Großes", hieß es dazu. Eine offizielle Bestätigung für die Hochzeitsfeier gibt es aber bisher weder von der NYPD noch von Swift oder Kelce.

Polizisten sichern den Bereich vor dem Madison Square Garden, mehrere schwarze Autos stehen in Reihe.
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Ein Polizist steht vor einer großen Gruppe von Fotografen und Kameraleuten hinter Absperrgittern.
© APA/AFP/ANGELA WEISS

Swift und Kelce seit August verlobt

Am Donnerstagabend (Ortszeit) hatte es demnach schon ein Abendessen mit rund 100 Gästen gegeben. Zur großen Party am Freitagabend seien etwa 1.000 Gäste geladen, dazu sollen Musikstars auftreten.

Menschenmenge steht hinter Absperrungen vor einem Gebäude in einer Großstadt bei warmem Wetter.
© APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Die Arena mit der runden Betonfassade thront über dem Verkehrsknotenpunkt Penn Station im Westen Manhattans und ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt - auch Swift selbst trat hier schon mehrfach auf. Die Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte. Kelce ist Star-Tight-End der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Im August 2025 hatten die beiden ihre Verlobung verkündet. Für beide wäre es die erste Ehe.

Menschenmenge mit Handys, ein Mann trägt ein Taylor Swift T-Shirt, draußen vor einem Gebäude.
© APA/AFP/ANGELA WEISS
Ein elegantes Paar in Abendkleidung läuft an Absperrungen vor einem modernen Gebäude entlang.
© APA/AFP/ANGELA WEISS

Zuvor war bekannt geworden, dass Swift und Kelce in dieser Woche insgesamt 26 Millionen US-Dollar (knapp 23 Mio. Euro) für wohltätige Zwecke in den USA spendeten - beispielsweise an Hilfsorganisationen für Bedürftige, Tierschutzvereine sowie Musik- und Bildungsprogramme.

Elegant Gäste kommen zur Hochzeitsfeier in Abendkleidung am Madison Square Garden an.
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Mehrere schwarze Luxusautos stehen hinter Verkehrskegeln, ein NYPD-Beamter läuft auf der Straße.
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Menschen in eleganter Kleidung und Polizisten vor einem abgesperrten Bereich in New York City.
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Swift sang schon öfter über Beziehungen

Die treuen Fans von Swift - die sogenannten Swifties - hatten das Liebesleben der Sängerin mit allen Höhen und Tiefen schon lange aufmerksam verfolgt, auch weil sie es als Singer-Songwriterin und Chronistin ihres eigenen Lebens immer wieder in ihren Songs thematisierte. In der Öffentlichkeit hatte sich Swift vor Kelce unter anderem mit dem Schauspieler Joe Alwyn und dem DJ Calvin Harris gezeigt.

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