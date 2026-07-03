Lombardi: Eifersuchts-Drama wegen anderer Frau

Ein heimlich geschossenes Foto von Pietro Lombardi beim Fußball-Public-Viewing auf Mallorca entfachte prompt das nächste Eifersuchts-Drama mit seiner Ex-Partnerin Laura Maria Rypa.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Liebeskarussell zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa kommt einfach nicht zur Ruhe. Kaum wurde der Sänger im Mallorca-Urlaub mit einer unbekannten Frau an einem Tisch abgelichtet, landete der pikante Schnappschuss auch schon auf dem Smartphone seiner Ex. Laura zögerte nicht lange und stellte den Vater ihrer zwei Kinder umgehend zur Rede.

Im Podcast Patchwork Boys, den Lombardi gemeinsam mit Comedian Oliver Pocher (48) betreibt, packte der Musiker nun selbst über den Vorfall aus. An den Fremdgeh-Gerüchten sei absolut nichts dran – die Frau habe schlichtweg zufällig am selben Tisch gesessen. Die eifersüchtige Nachfrage seiner Ex und vor allem das hinterhältige Verhalten der anonymen Fotografen lässt den 34-Jährigen im Nachgang toben: "In der Theorie und auch in der Praxis kann ich machen, was ich will. Ich könnte mit 100 Frauen chillen, wenn ich Bock hab. Ich betrüge niemanden, ich mache nichts, ich bin frei. Aber ich hasse diese Menschen!"

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

"Hassliebe": Kein Liebescomeback nach Musikvideo-Romanze

Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie tief die Drähte zwischen den beiden trotz Trennung noch glühen. Die turbulente Geschichte des Paares begann im Jahr 2020 beim Dreh zu Pietros Musikvideo Cinderella, wo Laura den Sänger anfangs sogar eiskalt abblitzen ließ. Es folgten zwei gemeinsame Kinder und eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Ein offizielles Liebescomeback schloss der Sänger im Gespräch mit Pocher jedoch dezidiert aus. Stattdessen beschrieb er das aktuelle Verhältnis zu seiner Ex vielmehr als eine chronische "Hassliebe" und zog ein ernüchterndes Fazit über den Beziehungsstatus: "Man liebt sich, man hasst sich."