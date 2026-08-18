Stuckrad-Barre liefert jetzt das "Udo Alphabet"

Zum 80. Geburtstag von Udo Lindenberg legt Benjamin von Stuckrad-Barre jetzt sein Kultbuch "Udo Fröhliche" neu auf. Mit einem eigenen „Lindenberg-Alphabet”. Von Alkohol bis Zigarre. Am 22. Jänner auch bei einer Lesung in Linz.

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Mit dem 1998 erschienenen Debüt-Roman "Soloalbum", der 2003 auch mit Matthias Schweighöfer und Nora Tschirner verfilmt wurde, sicherte sich der Musikredakteur und Oasis-Fan Benjamin von Stuckrad-Barre den Nimbus als prägendsten Vertreter der deutschen Popliteratur. Jetzt zieht er vor einem der größten Künstler der deutschen Populärmusik seinen Hut. Udo Lindenberg. Mit dem Buch "Udo Fröhliche" legt Stuckrad-Barre als verspätetes Geschenk zu Udos 80er (17. Mai) nun nämlich ein "Lindenberg-Alphabet" vor. Von A wie Alkohol bis Z wie Zigarre.

Das Lindenberg-Alphabet von Benjamin von Stuckrad-Barre: "Udo fröhliche" © kiwi-verlag.de

Es geht dabei natürlich auch um Aufstieg, Absturz, Wiederauferstehung – schließlich ist Lindenbergs Leben eine sagenhafte Heldenreise. Allesamt biografische Kurzgeschichten, die bereits 2016 als reich bebildertes Magazin veröffentlicht wurden, aber jahrelang vergriffen waren.

Schon 2016 lieferte Stuckrad-Barre ein Lindenberg-Magazin. © Getty Images

Nun hat Benjamin von Stuckrad-Barre sein Lindenberg- Alphabet überarbeitet, und erstmalig auch als Hörbuch eingesprochen. "Udo mag, wie jeder denkende Mensch, ein Problem haben mit dem Alter. Allerdings muss man auch feststellen: Das Alter hat ein Problem mit Udo. Irgendwie kriegt es ihn nicht zu fassen. Ob der Gutschein für die Reise zum Mond noch gilt? Udo wäre dann jetzt so weit," heißt es dabei etwa im Kapitel G wie Geburtstag.

Mit Udo-Buch auf Tour - am 22. Jänner auch in Linz

Mit dem Lindenberg-Alphabet geht Benjamin von Stuckrad-Barre ab Dezember auch auf große Lesetour. Der bislang einzige Österreich-Stopp geht am 22. Jänner 2027 im Linzer Musiktheater über die Bühne.