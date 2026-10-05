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"Fernsehgarten": So streng sind die Sicherheitsmaßnahmen

SR
von
Andrea Kiewel
© Getty Images
Beim "Fernsehgarten on tour" in Bremerhaven überraschte Moderatorin Andrea Kiewel die Zuschauer mit einem spontanen Auftritt ihres Personenschützers. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie streng die Sicherheitsvorkehrungen bei der ZDF-Produktion inzwischen sind.
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In der Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens on tour" vom Sonntag (4. Oktober) aus Bremerhaven holte sich Moderatorin Andrea Kiewel ungewohnte Unterstützung auf die Bühne. TV-Koch Sebastian Lege präsentierte die norddeutsche Spezialität "Falsche Schildkröte".

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Bodyguard dabei

Als Kiewel den Probierlöffel ablehnte, schlug sie spontan vor, ihren Personenschützer vorschmecken zu lassen. Kurz darauf trat ihr Bodyguard vor die Kamera und kostete das Gericht. Recherchen von "t-online" bestätigen, dass Kiewel während der Produktionen stets von mindestens einem, teilweise auch von mehreren Personenschützern begleitet wird.

Drei Personen stehen am Hafen, eine moderiert, zwei probieren Essen, im Hintergrund Schiffe.
Kiewel © Screenshot

Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen

Der langjährige "Fernsehgarten"-Koch Armin Roßmeier erläuterte gegenüber "t-online", dass die Schutzmaßnahmen in den vergangenen Jahren massiv ausgeweitet wurden. Der Wendepunkt sei der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 gewesen. Seitdem gelte am Set eine veränderte Sicherheitslage, die sich auch direkt auf die tägliche Arbeit des Teams auswirke. Da das Publikum teils nur wenige Meter vom Kochbereich entfernt sitzt, dürfen Kochmesser als potenzielle Waffen nicht mehr offen herumliegen.

Notwendiger Schutz am Set

Roßmeier betonte, dass es in der Vergangenheit bereits Situationen gab, in denen das Sicherheitsteam aktiv eingreifen musste, weshalb es ohne Personenschutz nicht mehr gehe. Das ZDF selbst machte keine Angaben zu konkreten Vorfällen, verwies jedoch auf ein umfassendes Sicherheitskonzept mit einer Vielzahl von Maßnahmen, zu denen unter anderem strenge Einlasskontrollen für die Zuschauer gehören.

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