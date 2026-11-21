Der Unternehmer, Milliardär und Kunstsammler ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der Enkel eines verurteilten NS-Kriegsverbrechers machte sich mit einer der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen der Welt einen Namen.

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Friedrich Christian "Mick" Flick ist tot. Wie die deutsche BILD aus dem Umfeld seiner Familie erfuhr, starb der 82-Jährige in einem Krankenhaus in Bayern. Nach Informationen der Zeitung soll er wenige Tage zuvor gestürzt und auf den Kopf gefallen sein. Weitere Details zu den Umständen seines Todes sind zunächst nicht bekannt.

Sein Leben war geprägt von großem Reichtum, internationalem Jetset und einer außergewöhnlichen Leidenschaft für Kunst. Doch sein berühmter Familienname war zugleich eine schwere historische Bürde.

Vom Flick-Erben zum Kunstsammler

Mick Flick wurde am 19. September 1944 in Sulzbach-Rosenberg in Bayern geboren. Sein Großvater war der Industrielle Friedrich Flick, der eines der mächtigsten deutschen Industrieunternehmen aufgebaut hatte. Mick selbst stieg zunächst in die Familiengeschäfte ein: 1972 wurde er Gesellschafter der Friedrich Flick KG und übernahm eine Geschäftsführerfunktion.

Bereits 1975 trennte er sich jedoch von seiner Beteiligung und zog in die Schweiz. Dort widmete er sich zunehmend dem Kunstsammeln. Vor allem zeitgenössische Werke hatten es ihm angetan. Über die Jahre baute er eine Sammlung mit rund 2.500 Arbeiten von etwa 150 Künstlern auf.

Seine Sammlung sorgte weltweit für Aufsehen

Ein Teil seiner Kunstsammlung wurde ab 2004 im Hamburger Bahnhof in Berlin öffentlich gezeigt. Die Ausstellung machte Flicks Sammlung international bekannt. Werke aus Malerei, Skulptur, Fotografie, Video und Installationskunst gehörten dazu. Im Herbst 2021 wurde die Sammlung schließlich aus Berlin abgezogen.

© Getty Images

Doch die Kunst sorgte nicht nur für Bewunderung. Auch die Herkunft des Familienvermögens wurde zum Thema einer heftigen Debatte.

Ein Familienname mit dunkler Vergangenheit

Flicks Großvater Friedrich Flick hatte während der NS-Zeit eng mit dem Regime zusammengearbeitet und von Rüstungsaufträgen profitiert. In den Unternehmen seines Konzerns wurden während des Zweiten Weltkriegs mehr als 60.000 Zwangsarbeiter eingesetzt. Nach dem Krieg wurde Friedrich Flick im Nürnberger Flick-Prozess zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Flicks Großvater Friedrich Flick hatte während der NS-Zeit eng mit dem Regime zusammengearbeitet und von Rüstungsaufträgen profitiert. © Getty Images

Mick Flick musste sich deshalb immer wieder mit der Vergangenheit seiner Familie auseinandersetzen. In einem Interview sprach er selbst von einer besonderen Verantwortung, die er als Namensträger trage. Er betonte, dass die nachfolgenden Generationen zwar keine Schuld hätten, aber Verantwortung übernehmen müssten.

Stiftung gegen Rassismus und Intoleranz

2001 gründete Mick Flick die F. C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz. Dafür stellte er ein Startkapital von zehn Millionen D-Mark bereit. Die Stiftung engagiert sich für Toleranz und Völkerverständigung.

So versuchte Flick, neben seiner Rolle als Kunstsammler auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Nun ist der Unternehmer im Alter von 82 Jahren gestorben.