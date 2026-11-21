Der Streit zwischen Tokio Hotel und der Stadt Leipzig spitzt sich zu: Nach dem Konzert am 13. November legen Bill und Tom Kaulitz im Podcast nach, während die Stadt rechtliche Schritte prüft.

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Nachdem Tokio Hotel beim Konzert am 13. November in Leipzig zwei nicht genehmigte Pyro-Effekte nicht einsetzen durfte, hat sich der Konflikt zwischen der Band und der Stadt deutlich verschärft. Bei der Show hatte Bill Kaulitz einen Mitarbeiter des Leipziger Ordnungsamts namentlich genannt und das Publikum zu Buhrufen aufgefordert. Nun legen Bill und Tom Kaulitz in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" nach – und die Stadt Leipzig prüft jetzt sogar rechtliche Schritte.

Neue Vorwürfe im Podcast

In der Folge "Regenschirm-Machtkampf" vom 18. November erhob Bill Kaulitz neue, teils sehr persönliche Vorwürfe gegen den Mitarbeiter des Ordnungsamts. Unter anderem behauptete er, der Mann habe auch früher schon Probleme mit anderen Künstlern gehabt und seine Position genutzt, um Macht auszuüben: „An dem Tag, als wir unsere Show spielen wollten, hat er einfach aus Macht und weil er wahrscheinlich ein Scheißleben hat und weil er es einfach geil findet, Nein zu sagen, hat er einfach Nein gesagt zu Showeffekten von uns.”

Tokio Hotel mit Pyro-Effekt © YouTube

Prüfung und rechtliche Folgen

Die Stadt Leipzig zeigt sich über das Vorgehen empört und stellt sich hinter ihren Mitarbeiter. Im RTL-Interview erklärte Heiko Rosenthal, Bürgermeister und Beigeordneter für Umwelt, Klima, Ordnung und Sport, dass die Stadt den Fall erneut geprüft habe: "Wir sind da sehr davon überzeugt, dass das hier eine richtige Entscheidung war und dass der Kollege hier sehr verantwortungsvoll seine Aufgabe auch wahrgenommen hat." Für die geplante Pyrotechnik hätte nach Ansicht der Stadt eine Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz vorgelegen müssen, was nicht der Fall gewesen sei.

Reaktion auf den Pranger-Vorwurf

Die namentliche Nennung bezeichnete Rosenthal als "rechtlich äußerst zweifelhaft" und betonte, die Stadt werde alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, damit ein Mitarbeiter "nicht an den Pranger gestellt wird". Zudem sagte er in Richtung der Brüder: "Da muss man nicht noch nachjustieren, sondern da kann man auch mal in sich gehen und fragen, ob man hier nicht überzogen hat." Zu den erwähnten früheren Vorfällen äußerte sich Rosenthal im RTL-Interview nicht; der Vorgang liegt nun beim Personaldezernat zur rechtlichen Prüfung, eine Entscheidung soll in der kommenden Woche fallen. Den betroffenen Mitarbeiter bezeichnete er als "persönlich betroffen" und "mehr als verwundert", die Stadt wolle ihn unterstützen, während offen ist, ob er selbst juristisch gegen Bill Kaulitz vorgeht.

Tokio Hotel © YouTube

Auslöser und künstlerische Sicht

Auslöser des Konflikts waren laut Stadt zwei geplante Showeffekte – Pyrotechnik an der Hand beziehungsweise an Toms Gitarre –, für die die nötige Erlaubnis fehlte, während andere Pyro-Effekte erlaubt waren und es kein vollständiges Pyro-Verbot gab. Für die Kaulitz-Brüder war das Teil-Verbot dennoch ein Einschnitt in ihre künstlerische Arbeit, wie sie im Podcast erklärten: „Das ist ja auch kreative Arbeit. Das gehört quasi zu unserer Show mit dazu. Da gibt es extra Momente, die für Gänsehaut sorgen sollen”, und ergänzten: „Mir tut das auch vor allem für die Leute leid, weil ich mir denke, die Leute wissen das ja nicht und die kommen da hin und denken warum kriegen denn jetzt heute die Pyro nicht?” Damit ist in dem Streit zwischen Tokio Hotel und der Stadt Leipzig noch nicht das letzte Wort gesprochen.

Show-Eklat auch in Wien

Es ist nicht das erste Mal, dass die Star-Allüren der Band für Ärger Sorgen. Auch beim Konzert in der Wiener Stadthalle sorgten die "Kaulitze" für Unmut. Kurz vor der Show wurden einigen Medien-Vertretern die Foto-Pässe und letztendlich auch die Tickets entzogen. Die Austria Presse Agentur (APA) verzichtete wegen der "nicht akzeptablen Foto-Bedingungen" sogar freiwillig auf eine Bild-Berichterstattung.