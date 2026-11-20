In der Adventszeit müssen Anhänger der ZDF-Serie mit Sebastian Ströbel geduldig sein: Mitten in der 18. Staffel legt "Die Bergretter" eine Zwangspause im TV-Programm ein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Donnerstag, 3. Dezember, 20:15 Uhr läuft im ZDF keine neue Ausgabe von "Die Bergretter" mit Sebastian Ströbel. Statt der gewohnten Einsatz-Geschichten sendet der Kanal zur Primetime "Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella.

Gewohnter Rhythmus bis Ende November

Zuvor bleibt beim Ausstrahlungsplan von "Die Bergretter" noch alles beim Alten. Seit dem Start der 18. Staffel am 29. Oktober bringt das ZDF an jedem Donnerstag eine frische Episode ins Programm. Am kommenden Donnerstag zeigt der Sender mit "Spiel mit dem Feuer" die fünfte Folge der aktuellen Runde, ehe die Unterbrechung folgt.

Zwangspause rund um die Adventszeit

Durch die Programmänderung zugunsten der Musikshow mit Giovanni Zarrella entsteht für das Publikum eine Lücke von einer Woche. Erst danach geht die siebenteilige Staffel weiter, während der ursprüngliche Ablauf durch den Ausfall am Donnerstag, 3. Dezember, 20:15 Uhr unterbrochen wird.

Auswirkungen auf das Staffelfinale

Für das Finale von "Die Bergretter" hat die Pause direkte Konsequenzen: Die verbleibenden zwei Episoden der insgesamt sieben Folgen verschieben sich im Sendeplan um eine Woche nach hinten, sodass das Staffelfinale erst kurz vor Weihnachten über den Bildschirm flimmert.

Für Fans der ZDF-Produktion heißt es damit Anfang Dezember einmal aussetzen, bevor die letzten beiden Episoden der 18. Staffel im verschobenen Rhythmus gezeigt werden.