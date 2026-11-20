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Herausforderung. Sportlich geht es zu in der Arena Oberhausen: Steven Gätjen, Elmar Paulke und Jerry Vsan begrüßen 20 Promis, die in zehn Zweierteams um den WM-Titel des großen Padel-Wettbewerbs kämpfen. Der Spaß steht bei dem Live-Show-Event genauso im Fokus wie der Sport. Schon zum zweiten Mal findet die "Promi Padel WM" statt. Unter anderen sollen die Fußballer Mats Hummels und Marc Rzatkowski sowie Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Sänger Sasha mit von der Partie sein.