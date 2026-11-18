Jeff Bezos war nach eigenen Angaben "stark involviert", als es darum ging, Robert Pattinson als nächsten James Bond auszuwählen.

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Jeff Bezos hatte bei der Suche nach dem neuen James Bond offenbar ordentlich mitzureden! Anfangs gab es allerdings durchaus Zweifel am 40-jährigen Briten Robert Pattinson, bekannt aus "Twilight" und "Batman".

"Er ist James Bond!"

Der Grund? Pattinson sei bereits "so berühmt", verriet Bezos bei einem Bühneninterview der Nachrichtenseite "Semafor". Doch die entscheidenden Filmtests sollen alle Bedenken ausgeräumt haben. Nach den Probeaufnahmen sei klar gewesen: "Er ist James Bond!"

Aufwendige Auslese

Für die finale Entscheidung nahm sich das Team offenbar viel Zeit. Aus einer größeren Kandidatenliste schafften es fünf Schauspieler in die Endrunde. Mit ihnen wurden "altmodische Filmtests" durchgeführt – inklusive kompletter Kostüme, echter Kulissen und weiterer Schauspieler. Jeder Kandidat musste drei unterschiedliche Szenen spielen.

Das "Besondere" entschied

Am Freitag wurden die Aufnahmen dann mehrere Stunden lang gesichtet. Bezos zeigte sich beeindruckt von der Konkurrenz, doch einer stach für ihn besonders hervor: "Sie alle waren großartig, aber Rob hatte etwas Besonderes an sich", schwärmte der Milliardär über Pattinson.

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Amazon mittendrin im Film-Business

Dass Bezos bei der Besetzung ein gewichtiges Wort mitreden konnte, überrascht wenig: Amazon hatte 2022 das traditionsreiche Filmstudio MGM übernommen. Anfang 2025 sicherten sich die Amazon-MGM-Studios schließlich auch die kreative Kontrolle über die Bond-Reihe. Bezos ist zwar nicht mehr Amazon-Chef, als Gründer und Großaktionär hat er aber weiterhin erheblichen Einfluss.