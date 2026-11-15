TOP-FILME am Sonntag
Actionfilm: ORF-Premiere von »Kandahar« mit Gerard Butler
Spannung. CIA-Agent Tom Harris ist undercover auf einer gefährlichen Mission im Iran, bei der er die Zerstörung einer Atomanlage ermöglicht. Da wird er plötzlich enttarnt. In allen Nachrichtensendungen ist sein Gesicht zu sehen. Mehrere Geheimdienste starten eine gnadenlose Jagd auf ihn. Tom bleiben nur 30 Stunden, um am Flughafen von Kandahar die letzte Maschine ins Ausland zu erwischen. Gemeinsam mit dem Übersetzer Mo begibt er sich auf eine höchstriskante Reise durch konfliktgeladenes Gebiet.
20.15 UHR
Arzt-Serie: Neue Folge von »Dr. Nice: Das wahre Gesicht«
Medizin. Kurz vor seiner riskanten Hand-OP in Hamburg wird Dr. Neiss von einem rätselhaften Fall aufgehalten. Charlies Bruder Frieder leidet plötzlich unter starken Schmerzen und Gesichtslähmungen. Nice zweifelt an der ersten Diagnose und entdeckt einen Tumor. Zugleich muss er entscheiden, ob er für sein Comeback als Chirurg die Ostsee und Charlie wirklich für immer verlassen möchte.
20.15 UHR
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Musical-Film: »Moulin Rouge« mit Nicole Kidman & Co
Drama. Eine Musical-Romanze mit der Oscar-Gewinnerin Nicole Kidman in der Hauptrolle: Ein junger englischer Schriftsteller kommt im Jahr 1899 nach Paris und wird von der geheimnisvollen Welt des Pariser Nachtclubs "Moulin Rouge" in den Bann gezogen. Dort trifft er die gefeierte Sängerin des Etablissements, Satine, und zwischen den beiden entbrennt eine leidenschaftliche Romanze. Doch ein mächtiger Geldgeber beansprucht die begehrte Kurtisane für sich allein.
20.15 UHR
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