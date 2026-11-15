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TOP-FILME am Sonntag

Zwei Männer stehen draußen, einer hält ein Gewehr, der andere hebt die Hände, blauer Himmel im Hintergrund.
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Die Primetime-Highlights im Überblick.
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Actionfilm: ORF-Premiere von »Kandahar« mit Gerard Butler

Spannung. CIA-Agent Tom Harris ist undercover auf einer gefährlichen Mission im Iran, bei der er die Zerstörung einer Atomanlage ermöglicht. Da wird er plötzlich enttarnt. In allen Nachrichtensendungen ist sein Gesicht zu sehen. Mehrere Geheimdienste starten eine gnadenlose Jagd auf ihn. Tom bleiben nur 30 Stunden, um am Flughafen von Kandahar die letzte Maschine ins Ausland zu erwischen. Gemeinsam mit dem Übersetzer Mo begibt er sich auf eine höchstriskante Reise durch konfliktgeladenes Gebiet.

ORF 1
20.15 UHR
Mehrere Männer mit Gewehren in einem Wüstencamp, einige sitzen, andere stehen unter einem Zelt.
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Arzt-Serie: Neue Folge von »Dr. Nice: Das wahre Gesicht«

Ein Mann in heller Kleidung steht vor einem Wasserflugzeug auf einem Steg mit rotem Teppich.
Dr. Nice - Federn lassen - Ein medizinischer Notfall beschert Ex-Starchirurg Moritz Neiss ein Wiedersehen mit einem Uni-Flirt aus wilden Zeiten: Jana Pössmann. Ihr Vater bricht vor Moritz' Praxis zusammen und muss auf die Intensivstation gebracht werden. Im Krankenhaus erfährt Moritz, dass Jana mittlerweile seinen Rivalen Schmidtke geheiratet hat. Schmidtke gibt sein Bestes, um seinem Schwiegervater zu helfen und vor seiner Frau zu glänzen. Dumm nur, dass Moritz der bessere Diagnostiker von ihnen beiden ist. Auch Jana bemerkt das. - Im Bild: Patrick Kalupa (Dr. Moritz Neiss). Foto: ORF/ZDF/Stephan Rabold. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

Medizin. Kurz vor seiner riskanten Hand-OP in Hamburg wird Dr. Neiss von einem rätselhaften Fall aufgehalten. Charlies Bruder Frieder leidet plötzlich unter starken Schmerzen und Gesichtslähmungen. Nice zweifelt an der ersten Diagnose und entdeckt einen Tumor. Zugleich muss er entscheiden, ob er für sein Comeback als Chirurg die Ostsee und Charlie wirklich für immer verlassen möchte.

ZDF
20.15 UHR

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Musical-Film: »Moulin Rouge« mit Nicole Kidman & Co

Ein elegant gekleidetes Paar posiert vor rotem, verziertem Hintergrund mit goldener Umrahmung.
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Drama. Eine Musical-Romanze mit der Oscar-Gewinnerin Nicole Kidman in der Hauptrolle: Ein junger englischer Schriftsteller kommt im Jahr 1899 nach Paris und wird von der geheimnisvollen Welt des Pariser Nachtclubs "Moulin Rouge" in den Bann gezogen. Dort trifft er die gefeierte Sängerin des Etablissements, Satine, und zwischen den beiden entbrennt eine leidenschaftliche Romanze. Doch ein mächtiger Geldgeber beansprucht die begehrte Kurtisane für sich allein.

SIXX
20.15 UHR

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