TOP-FILME am Sonntag

Die Primetime-Highlights im Überblick.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Actionfilm: ORF-Premiere von »Kandahar« mit Gerard Butler

Spannung. CIA-Agent Tom Harris ist undercover auf einer gefährlichen Mission im Iran, bei der er die Zerstörung einer Atomanlage ermöglicht. Da wird er plötzlich enttarnt. In allen Nachrichtensendungen ist sein Gesicht zu sehen. Mehrere Geheimdienste starten eine gnadenlose Jagd auf ihn. Tom bleiben nur 30 Stunden, um am Flughafen von Kandahar die letzte Maschine ins Ausland zu erwischen. Gemeinsam mit dem Übersetzer Mo begibt er sich auf eine höchstriskante Reise durch konfliktgeladenes Gebiet.

ORF 1

20.15 UHR

. © Hersteller

Arzt-Serie: Neue Folge von »Dr. Nice: Das wahre Gesicht«

Dr. Nice - Federn lassen - Ein medizinischer Notfall beschert Ex-Starchirurg Moritz Neiss ein Wiedersehen mit einem Uni-Flirt aus wilden Zeiten: Jana Pössmann. Ihr Vater bricht vor Moritz' Praxis zusammen und muss auf die Intensivstation gebracht werden. Im Krankenhaus erfährt Moritz, dass Jana mittlerweile seinen Rivalen Schmidtke geheiratet hat. Schmidtke gibt sein Bestes, um seinem Schwiegervater zu helfen und vor seiner Frau zu glänzen. Dumm nur, dass Moritz der bessere Diagnostiker von ihnen beiden ist. Auch Jana bemerkt das. - Im Bild: Patrick Kalupa (Dr. Moritz Neiss). Foto: ORF/ZDF/Stephan Rabold. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

Medizin. Kurz vor seiner riskanten Hand-OP in Hamburg wird Dr. Neiss von einem rätselhaften Fall aufgehalten. Charlies Bruder Frieder leidet plötzlich unter starken Schmerzen und Gesichtslähmungen. Nice zweifelt an der ersten Diagnose und entdeckt einen Tumor. Zugleich muss er entscheiden, ob er für sein Comeback als Chirurg die Ostsee und Charlie wirklich für immer verlassen möchte.

ZDF

20.15 UHR

Musical-Film: »Moulin Rouge« mit Nicole Kidman & Co

. © Hersteller

Drama. Eine Musical-Romanze mit der Oscar-Gewinnerin Nicole Kidman in der Hauptrolle: Ein junger englischer Schriftsteller kommt im Jahr 1899 nach Paris und wird von der geheimnisvollen Welt des Pariser Nachtclubs "Moulin Rouge" in den Bann gezogen. Dort trifft er die gefeierte Sängerin des Etablissements, Satine, und zwischen den beiden entbrennt eine leidenschaftliche Romanze. Doch ein mächtiger Geldgeber beansprucht die begehrte Kurtisane für sich allein.