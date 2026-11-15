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Koch-Wettbewerb: »The Taste« mit Steffen Henssler

Vier Personen garnieren gemeinsam ein kunstvoll dekoriertes Gericht vor blauem Hintergrund.
© Marina Geckeler
Egor Hopp überrascht die Kandidaten heute als Gastjuror.
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Challenge. In dieser Woche erwartet die Kandidaten ein besonderer Gastjuror: Egor Hopp, der bereits als Teilnehmer und später in der Allstar-Staffel für Aufsehen sorgte. Heute bewertet der Sternekoch erstmals die Löffel der Talente. Dabei macht er ihnen das Leben nicht leicht. Die Zutaten hat er persönlich ausgewählt, die Vorratskammern bleiben geschlossen. Auch beim Solokochen sorgen ungewöhnliche Einkaufslisten für zusätzliche Herausforderungen und kreative Lösungen

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Egor Hopp © Benedikt Müller

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