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Wetter-Wende

75cm Neuschnee: Massive Lawinen-Gefahr in den Bergen

Phillip Platzer
von
Große Lawine stürzt von verschneitem Berg Shkhara im Kaukasus ins Tal hinab.
© Getty Images/iStockphoto
In den Bergen bahnt sich eine markante Wetterlage an. Neben großen Mengen an Neuschnee sorgen stürmische Verhältnisse für erhebliche Schneeverfrachtungen und eine deutlich steigende Lawinengefahr.
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Innerhalb der nächsten drei bis sieben Tage erwartet die Bergwelt im Arlberggebiet, in der Silvretta sowie in den Lechtaler Alpen reichlich Neuschnee. Durch eine markante Westströmung kommen dort laut den vorliegenden Informationen stellenweise bis zu 50 bis 75 Zentimeter zusammen. Damit stehen den betroffenen Gebirgsregionen sehr schneereiche Tage bevor.

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Bis zu 75 Zentimeter möglich

Verantwortlich für diese Entwicklung ist eine markante Westströmung, die feuchte Luftmassen direkt in die Höhenlagen führt. Während in den genannten Regionen generell mit viel Neuschnee gerechnet wird, sind lokal sogar Spitzenwerte von einem halben bis dreiviertel Meter nicht ausgeschlossen. Betroffen sind dabei konkret das Arlberggebiet, die Silvretta und die Lechtaler Alpen, wo sich die Schneedecke innerhalb der nächsten drei bis sieben Tage deutlich aufbaut.

Stürmische Verhältnisse verfrachten Schnee

Doch es bleibt nicht nur bei ruhigem Schneefall. Im Zuge dieser Wetterlage kommt es in den betroffenen Gebirgszügen immer wieder zu stürmischen Verhältnissen. Der kräftige Wind bleibt nicht ohne Folgen für die frischen Schneemassen: Der frisch gefallene Schnee wird durch die wiederkehrenden Sturmböen massiv verfrachtet und im Gelände umgelagert.

Lawinengefahr steigt markant an

Genau diese Kombination aus viel Neuschnee und starken Windverfrachtungen wirkt sich unmittelbar auf die Situation im Gelände aus. Durch die umlagernden Schneemassen steigt die Lawinengefahr in den betroffenen Gebieten markant an. Die Lage in den Bergen des Arlberggebiets, der Silvretta und der Lechtaler Alpen verschärft sich damit im Verlauf der nächsten drei bis sieben Tage spürbar.

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