Behörden heben illegales 800-Kilo-Böllerlager aus

Bei einer groß angelegten Schwerpunktkontrolle in Wien-Mariahilf haben die städtischen Behörden und die Polizei ein massives illegales Lager an Feuerwerkskörpern ausgehoben.

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In den Räumlichkeiten eines Betriebes, der in einem dicht bewohnten Mehrparteienhaus untergebracht ist, lagerten knapp eine Tonne pyrotechnische Artikel – davon mehr als 800 Kilogramm über der gesetzlich erlaubten Höchstmenge.

Behörden-Allianz schlägt im sechsten Bezirk zu

Der gemeinsame Zugriff erfolgte am Freitag im Rahmen einer gezielten Kontrollaktion gegen den unbefugten Handel und die vorschriftswidrige Lagerung von Feuerwerkskörpern vor dem Jahreswechsel. An der Razzia im Wiener Bezirk Mariahilf waren gleich mehrere Dienststellen und Kontrollorgane beteiligt:

Die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien

Beamte der Wiener Polizei

Die Feuerpolizei der Magistratsabteilung 36 (MA 36)

Das Wiener Marktamt (Magistratsabteilung 59 / MA 59)

Das zuständige Magistratische Bezirksamt

Als die Einsatzkräfte die Lagerräume der Betriebsanlage im Gebäude genauer unter die Lupe nahmen, stießen sie auf eine alarmierende Menge an hochexplosivem Material. Insgesamt wurde vor Ort knapp eine Tonne an Pyrotechnik sichergestellt. Davon überstiegen mehr als 800 Kilogramm die für dieses Geschäftslokal rechtlich zulässige Höchstlagermenge.

Hochexplosive F4-Feuerwerkskörper und mangelhafter Brandschutz

Unter den gehorteten Beständen befanden sich unzählige Feuerwerksbatterien, Knallkörper sowie verschiedenste weitere pyrotechnische Artikel. Besonders brisant für die Ermittler: Ein Teil der aufgefundenen Waren war der streng regulierten Kategorie F4 zuzuordnen. Feuerwerkskörper dieser Einstufung stellen eine enorme Gefahr dar, dürfen im Regelfall nur von ausgebildeten Pyrotechnikern mit Fachkenntnis erworben werden und haben in gewöhnlichen Verkaufslokalen oder Wohngebäuden absolut nichts verloren.

Mitarbeiter der Gruppe Sofortmaßnahmen bei der Arbeit © Gruppe Sofortmaßnahmen

Zu der massiven Überlagerung kamen erhebliche bauliche Sicherheitsmängel im Gebäude:

Zwei zentrale Brandschutztüren innerhalb der gewerblichen Anlage erfüllten die vorgeschriebenen gesetzlichen Normen nicht.

Ausgerechnet diese defekten Türen führten unmittelbar zu jenen Räumen, in denen das hochexplosive Material gelagert war.

Im Falle eines Brandes hätten die Flammen und die Druckwelle ungehindert auf den Rest des Wohnhauses übergreifen können.

Der Betreiber der Betriebsanlage zeigte sich während der Amtshandlung einsichtig und arbeitete kooperativ mit den Einsatzkräften zusammen.

Stundenlange Erfassung und Abtransport durch die Berufsfeuerwehr

Aufgrund der akuten Gefährdungslage für das gesamte Wohnhaus und dessen unmittelbare Umgebung zogen sich die Maßnahmen der Behörden über den gesamten Tag hinweg. Das gesamte Sortiment musste vor Ort penibel katalogisiert und einzeln erfasst werden. Die Sicherstellung und behördliche Beschlagnahme dauerte bis in die späten Nachtstunden an.

Die beschlagnahmten Feuerwerkskörper © Gruppe Sofortmaßnahmen

Für den gefahrfreien Abtransport der gefährlichen Fracht forderte die Einsatzleitung die Wiener Berufsfeuerwehr an. Die Feuerwehrleute verluden die illegalen Feuerwerkskörper fachgerecht und brachten sie unter strengen Sicherheitsvorkehrungen an einen gesicherten Lagerort.

Verfahren und harte Strafen für den Betreiber

Für den Betreiber des Lokals hat der verbotene Großfund nun ein juristisches Nachspiel. Das zuständige Magistratische Bezirksamt leitete umgehend ein Verwaltungsstrafverfahren ein. Zudem hagelt es mehrere Anzeigen wegen schwerer Übertretungen des Pyrotechnikgesetzes.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, zog nach dem Einsatz eine deutliche Bilanz: "Der Fund von über 800 Kilogramm Feuerwerkskörpern in einem Wohnhaus zeigt eindrücklich, wie wichtig unsere gemeinsamen Kontrollen sind. Derartige Mengen stellen ein massives Sicherheitsrisiko für Bewohnerinnen und Bewohner, Kundinnen und Kunden sowie Angestellte dar. Deshalb setzen wir auch heuer einen klaren Schwerpunkt auf die Kontrolle von Pyrotechnik. Bei illegaler Pyrotechnik gibt es für uns null Toleranz."

Die Wiener Behörden kündigten an, ihre Schwerpunktkontrollen im gesamten Stadtgebiet bis zum Jahreswechsel konsequent fortzusetzen.