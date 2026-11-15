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"Abartig!" Brutale Übergriffe bei Krampuslauf

Phillip Platzer
von
Zwei Männer in Krampus-Kostümen beim Krampuslauf, umgeben von Lichtern und Zuschauern.
© Getty Images
Krampusläufe haben in Österreich große Tradition. Doch bei den Veranstaltungen geht es immer wilder zur Sache, was auf massive Kritik stößt.
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Bilder von einem Krampuslauf in St. Johann im Pongau erschüttern gerade das Netz. Die Perchten und Krampusse schlagen mit ihren Ruten wie wild um sich, attackieren sogar die Zuschauer.

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Das stößt auf eine Welle der Ablehnung: "Abartig", schreibt etwa ein User.

"Das hat mit Brauchtum nichts mehr zu tun, sehr schade", "Gewalt hat mit Brauchtum nichts zu tun", "Sehr schade, was denkt man sich dabei", lauten weitere Kommentare.

Lange Tradition

Der Krampuslauf ist eine jahrhundertealte Tradition in Österreich und gehört für viele Menschen zur Adventzeit einfach dazu. Rund um den 5. Dezember, den Krampustag, ziehen schaurig verkleidete Gestalten mit furchteinflößenden Masken, zotteligen Fellkostümen, Hörnern und lauten Glocken durch die Straßen.

Der Brauch geht auf alte vorchristliche Winterrituale zurück und soll symbolisch böse Geister und die Dunkelheit vertreiben. Während der heilige Nikolaus die braven Kinder belohnt, sorgt der Krampus für das Schreckmoment. Besonders in Salzburg, Tirol, Kärnten und der Steiermark haben Krampusläufe eine lange Tradition.

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