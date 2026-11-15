"Abartig!" Brutale Übergriffe bei Krampuslauf

Krampusläufe haben in Österreich große Tradition. Doch bei den Veranstaltungen geht es immer wilder zur Sache, was auf massive Kritik stößt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bilder von einem Krampuslauf in St. Johann im Pongau erschüttern gerade das Netz. Die Perchten und Krampusse schlagen mit ihren Ruten wie wild um sich, attackieren sogar die Zuschauer.

Das stößt auf eine Welle der Ablehnung: "Abartig", schreibt etwa ein User.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

"Das hat mit Brauchtum nichts mehr zu tun, sehr schade", "Gewalt hat mit Brauchtum nichts zu tun", "Sehr schade, was denkt man sich dabei", lauten weitere Kommentare.

Lange Tradition

Der Krampuslauf ist eine jahrhundertealte Tradition in Österreich und gehört für viele Menschen zur Adventzeit einfach dazu. Rund um den 5. Dezember, den Krampustag, ziehen schaurig verkleidete Gestalten mit furchteinflößenden Masken, zotteligen Fellkostümen, Hörnern und lauten Glocken durch die Straßen.

Der Brauch geht auf alte vorchristliche Winterrituale zurück und soll symbolisch böse Geister und die Dunkelheit vertreiben. Während der heilige Nikolaus die braven Kinder belohnt, sorgt der Krampus für das Schreckmoment. Besonders in Salzburg, Tirol, Kärnten und der Steiermark haben Krampusläufe eine lange Tradition.