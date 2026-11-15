ÖFB-Boss Pröll hat keine Lust auf Infantino-Job

Josef Pröll schließt eine eigene FIFA-Kandidatur aus. Für Amtsinhaber Gianni Infantino gibt es vom ÖFB trotzdem keine Unterstützung.

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Österreich steigt auf, Josef Pröll verzichtet auf den nächsten Karrieresprung: FIFA-Präsident wird der ÖFB-Aufsichtsratschef nach eigener Ansage nicht. "Eines kann ich ausschließen: dass ich antreten werde", stellt er am Samstag nach dem 1:0 gegen Irland im ORF klar.

Während der ÖFB die Rückkehr in Liga A feiert, kommt im Interview auch die höchste Funktion im Weltfußball zur Sprache. Pröll nimmt sich selbst aus dem Rennen. Einen anderen Kandidaten nennt er nicht.

Keine Kandidatur, keine Unterstützung

Eine Absage hat Pröll allerdings auch für Gianni Infantino parat. An der ablehnenden Haltung des österreichischen Verbandes gegenüber dem FIFA-Präsidenten habe sich nichts geändert.

"Ich habe bis jetzt nichts Neues vernommen, was die Probleme betrifft, die er geschaffen hat", erklärt Pröll. "Deswegen können und werden wir unsere Position auch nicht ändern."

Die Frist läuft am Mittwoch ab

Wer Infantino bei der nächsten Wahl herausfordern könnte, bleibt offen. Viel Zeit für eine Nominierung bleibt laut Pröll allerdings nicht: Die Frist endet am Mittwoch, dem 18. November.

"Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen seitens der UEFA passiert", sagt der ÖFB-Aufsichtsratschef. Danach erwartet er den Wahlkampf bis zur Präsidentenwahl im März 2027.

Gianni Infantino will FIFA-Präsident bleiben. Auf die Unterstützung des ÖFB kann er dabei nicht zählen. © APA/AFP/ANWAR AMRO

Auch Wenger will Infantinos Job nicht

Mit seiner Absage ist Pröll in prominenter Gesellschaft: Auch Arsène Wenger wird Infantino laut einem Bericht der "Times" vom Samstag nicht herausfordern. Die UEFA hatte versucht, den langjährigen Arsenal-Trainer und heutigen FIFA-Fußballentwicklungschef für eine Kandidatur zu gewinnen.

Ein Herausforderer hat sich dagegen bereits erklärt: Kozo Tashima, Ehrenpräsident des japanischen Verbandes und Mitglied des FIFA-Rates. Er bezifferte seine eigenen Siegchancen zuletzt auf 20 bis 30 Prozent. Auch der frühere Schweizer Teamspieler Ramon Vega hat einen Antritt angekündigt. Für eine Kandidatur braucht es die Unterstützung von mindestens fünf Mitgliedsverbänden.

Geplatzter WM-Deal belastet Infantino

Infantino steht seit 2016 an der Spitze des Weltverbandes und strebt eine weitere Amtszeit an. Besonders sein gescheiterter Plan, private Investoren an einer neuen FIFA-Gesellschaft mit Rechten an der WM und anderen Wettbewerben zu beteiligen, brachte zahlreiche Verbände gegen ihn auf. Nach heftiger Kritik wurde das Vorhaben im Sommer aufgegeben.

Trotz des Widerstands aus Europa verfügt Infantino weiterhin über Unterstützung aus mehreren Kontinentalverbänden. Entscheidend sind bei der Wahl am 18. März 2027 in Rabat die nationalen Verbände: Jedes der 211 FIFA-Mitglieder hat eine Stimme.